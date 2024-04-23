"Война не закончится скоро": Боррель призвал передать замороженные активы РФ на военную помощь

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и безопасности Жозеп Боррель призвал Совет ЕС быстрее принять решение об использовании доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

Об этом Боррель сообщил во время выступления на пленарной сессии Европарламента, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. В частности, по его словам, деньги должны пойти на закупку оружия.

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Обращаясь к евродепутатам, Жозеп Боррель напомнил, что никто не ожидал, что полномасштабная война в Украине продлится более 2 лет, даже сам Путин. Однако российский президент не планирует останавливаться и хочет оккупировать еще больше территорий.

К сожалению, это война на истощение. Путин будет продолжать эту войну, чтобы завоевать как можно больше Украины, поэтому она (война – 24 канал) не закончится скоро,

– отметил Боррель.

По его словам, Путин будет пытаться подчинить себе свободу украинского народа и, возможно, выйти за пределы Украины, как об этом говорят пропагандисты и некоторые российские лидеры.

Замороженные активы следует направить на помощь

Он отметил, что в частично оккупированной Донецкой области российская армия уничтожила более 100 тысяч жилых домов. Боррель говорит, что Евросоюз должен обеспечить долгосрочную и предсказуемую поддержку для Украины. По его мнению, доходы, которые генерируют замороженные активы, должны направить на военную помощь Украине.

Сначала мы планировали использовать эти поступления для поддержки восстановления и реконструкции Украины. Но я считаю, что прежде чем думать о восстановлении, мы должны думать о том, как избежать разрушения,

– сказал Боррель.

Он предлагает, чтобы 90% от этих денег потратили на закупку военного оборудования для украинской армии через Европейский фонд мира. Еще 10% должны быть направлены в бюджет ЕС на мероприятия по поддержке оборонной промышленности.

Предполагают, что этот механизм может обеспечить около 3 миллиардов евро ежегодно.

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