Боррель считает, что через 15 дней решится ход российского вторжения в Украину

Жозеп Боррель заявил, что Россия пока не заинтересована в переговорах по поводу мира. Кремль ведь не достиг своих военных целей.

Пока Россия хочет только оккупировать чужие территории. Об этом глава европейской дипломатии заявил в интервью.

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Кремль стремится оцепить побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря. Он будет вести серьезные переговоры, только если закрепит сильную позицию.

Все решится в ближайшие 15 дней. Что войдет в историю – это способность украинцев сопротивляться,

– сказал Боррель.

Он заверил, что Европейский Союз и его союзники будут продолжать оказывать военную помощь украинской армии.

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