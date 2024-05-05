"Российские войска могут быть на границе Польши": Боррель призвал Европу к действиям

Сейчас Россия возвращается к имперской идеологии, поэтому стала главной угрозой для Европы. Если страны не будут действовать решительно, то путинские войска могут оказаться на польских границах.

Такое мнение высказал высокопоставленный представитель ЕС Жозеп Боррель во время выступления в Оксфордском университете относительно ситуации по безопасности в мире. Он добавил, что ранее созданные международные системы, которые должны были не допустить войн, больше не работают.

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Путин не остановится в Украине

Боррель отметил, что сейчас Путин представляет угрозу для всей Европы, ведь он вернул Россию к имперским убеждениям. Более того, он убежден, что российские войска могут оказаться на европейских границах, если достигнет успеха в Украине.

Сегодня Путин является экзистенциальной угрозой для всех нас. Если Путин достигнет успеха в Украине, он там не остановится. Перспектива, при которой в Киеве будет образовано марионеточное правительство, как это произошло в Беларуси, когда российские войска будут на границах Польши, а Россия будет контролировать 44 процента мирового зернового рынка, – является чем-то таким, о чем европейцы должны знать,

– заявил Боррель.

Высокопоставленный представитель ЕС заметил, что после европейцы хотели создать вокруг себя круг друзей, а вместо этого в мире образуется "огненный круг". Боррель считает, что международная система, которая сформировалась после периода "холодной войны", больше не работает: США потеряли статус гегемона, а порядок, сформировавшийся после Второй мировой войны, начинает распадаться.

Россия стала самой большой угрозой для Европы

Боррель отметил, что при таких условиях нынешняя Европа может исчезнуть. Поэтому он призывает страны к решительным действиям, ведь Россия – самая большая экзистенциальная угроза для Европы. Боррель добавил, что пока в ЕС не все страны это понимают, однако большинство реально оценивает угрозу. По мнению высокопоставленного представителя ЕС, Путин реабилитирует имперскую Россию.

Это была Грузия 2008 года. Это был Крым в 2014 году. Мы не видели или не хотели видеть эволюцию России под наблюдением Путина. Даже несмотря на то, что Путин сам предупредил нас на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Важно перечитать, что Путин сказал в 2007 году во время конференции по безопасности в Мюнхене, – то, что, я боюсь, никто не хотел слышать или понимать,

– подчеркнул Боррель.

В итоге Боррель заметил, что созданная Европой система позволила 70 лет жить в мире, впрочем, это не привело к положительным сдвигам в политических отношениях с Россией и Китаем. Более того, несмотря на надежды улучшить их, Европа стала зависимой, а в Кремле это превратили в оружие. Поэтому Боррель призывает реально оценивать угрозу Путина.

"Европейский Союз руководствуется большинством, наша политика в отношении России всегда находится под угрозой, когда одного голоса достаточно для вето, – как это (премьер-министр Венгрии – 24 Канал) Виктор Орбан доказал, когда задержал наш недавний пакет помощи для Украины. В то же время в Соединенных Штатах политическая поляризация задержала пакет военной помощи (для Украины – 24 Канал) на полгода. В разгаре войны полгода – это очень много времени. Это может равняться разнице между победой и поражением в войне", – подчеркнул представитель ЕС.