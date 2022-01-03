Боррель выбрал Украину для первого в году визита – посетит Донбасс и Киев

Украину посетит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Визит должен состояться в ближайшие дни – 4 – 6 января.

Еврокомиссия отмечает, что визит свидетельствует о решительной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины. Ведь Боррель приедет в то время, когда Украина сталкивается с наращиванием российской военной угрозы и гибридными действиями.

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Что будет делать Боррель в Украине

Согласно программе, сперва глава европейской дипломатии встретится с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Тогда в его сопровождении отправится на восток и посетит Донбасс.

После Жозеп Боррель отправится в Киев. В столице у него запланирован визит с властями Украины.

Заявления европейского дипломата о ситуации в Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выражал поддержку Украине. Он убеждал, что даже в худшем случае Евросоюз будет с нашей страной. Страны-члены Европейского союза координируют свои действия на фоне информации о возможном полномасштабном вторжении России в Украину.

Также Боррель заявлял, что Европа должна быть готова к решительным действиям в сторону России, если та решит напасть на Украину снова. Хотя намерения Кремля, по его словам, еще не вполне ясны.

Жозеп Боррель комментировал и предложения Кремля касательно гарантий безопасности в Европе. В частности, глава европейской дипломатии говорил, что Евросоюз должен участвовать в обсуждении этих предложений.

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