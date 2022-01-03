Боррель выбрал Украину для первого в году визита – посетит Донбасс и Киев

3 января 2022 , 17:12
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Источник:

пресс-служба Европейской комиссии

Украину посетит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Визит должен состояться в ближайшие дни – 4 – 6 января.

Еврокомиссия отмечает, что визит свидетельствует о решительной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины. Ведь Боррель приедет в то время, когда Украина сталкивается с наращиванием российской военной угрозы и гибридными действиями.

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Что будет делать Боррель в Украине 

Согласно программе, сперва глава европейской дипломатии встретится с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Тогда в его сопровождении отправится на восток и посетит Донбасс.

После Жозеп Боррель отправится в Киев. В столице у него запланирован визит с властями Украины.

Заявления европейского дипломата о ситуации в Украине

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Автор: Оксана Княжик