Пассажирский борт едва не столкнулся с военным самолетом США возле Крыма, – российские СМИ
Источник:Интерфакс
Борт "Аэрофлота" едва не столкнулся с самолетом Воздушных сил США возле оккупированного Крыма. Официально власти России не сообщили, о каком именно самолете говорится, и не подтвердили инцидент.
По информации российских СМИ, в это время в небе был самолет Тель-Авив – Москва компании Airbus. В Росавиации ситуацию отказались комментировать.
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Самолет Airbus едва смог избежать столкновения с военным самолетом США
Гражданский самолет из Тель-Авива вынужден был менять курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком,
– говорится в сообщении.
Издание, со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах, сообщил – 3 декабря один из двух самолетов-разведчиков над Черным морем хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому самолету компании Airbus.
Источник сообщил, что: "Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации из-за опасного сближения. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон".
Другое российское издание сообщило, что:
- "самолет США радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint заставил изменить курс гражданский борт Airbus A330, летевший над Черным морем из Тель-Авива в Москву;
- по информации порталов Flightradar24 и Radarbox, отслеживающих полеты, инцидент произошел накануне около 10:00 по московскому времени, примерно в 42 – 44 градусах северной широты и 37 – 39 градусах восточной долготы".
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