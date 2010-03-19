Уничтоженные танки, самолеты, тысячи оккупантов: как народная разведка еВорог уже 3 года работает в оккупации

С начала полномасштабного вторжения технологии стали одним из главных преимуществ Украины в войне против России. Одним из ключевых цифровых инструментов для сбора разведданных стал чат-бот еВорог, запущенный Минцифрой в марте 2022 года. Он позволяет украинцам во вражеском тылу передавать информацию о перемещении российской техники, скоплениях военных, местах запуска ракет и других важных деталях непосредственно украинским силам обороны.

Всего за несколько кликов украинцы на временно оккупированных территориях могут стать народными разведчиками, помогая Силам обороны Украины точнее планировать удары по врагу. В частности, один из пользователей еВорог за три года прислал 347 сообщений о вражеских действиях.

24 Канал вместе с Минцифрой рассказывает историю его помощи.

Как работает и когда запустили еВорог В марте 2022 года Министерство цифровой трансформации Украины запустило чат-бот еВорог в мессенджере Telegram. Этот инструмент позволяет гражданам сообщать о передвижении вражеской техники и военных сил оккупантов, способствуя оперативному реагированию Сил обороны Украины.



Для использования чат-бота необходимо авторизоваться через приложение Дия – это обеспечивает достоверность информации и предотвращает возможные злоупотребления со стороны противника. После авторизации пользователь может отправить фото или видео с фиксацией вражеской техники или военных, указать точную геолокацию и описать увиденное.

Более трех сотен сообщений от одного человека: как работает народная разведка

Чат-бот еВорог за три года большой войны стал элементом народной разведки, когда люди, которые остаются в оккупации, работают на победу Украины. Не стоит забывать, насколько это трудно и опасно делать с территорий, захваченных россиянами. Ведь оккупанты ограничивают связь, пользование Дией и могут проверять "начинку" смартфонов.

В течение трех лет работы чат-бота один из его пользователей прислал 347 сообщений, рискуя собственной безопасностью, поделились с 24 Каналом в Минцифре. Среди его заявок – сообщения о почти всем перечне преступной деятельности оккупантов на ВОТ.

Перемещение вражеской техники в еВорог: смотрите видео

Народный разведчик регулярно тщательно наблюдал за ситуацией в своем городе. Он отмечал, как вражеская техника прибывала на локации, фиксировал даты, время и направления движения. Его сообщения в еВорог помогали военным аналитикам отслеживать логистику врага.



Скриншоты заявок из чат-бота / Изображения, предоставленные Минцифрой

Когда начинались обстрелы, он немедленно сообщал об их начале и завершении, позволяя понять их интенсивность и возможные цели. Если же оккупанты запускали ракеты, он фиксировал место запуска и тип ракеты.

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Кроме этого, пользователь внимательно следил за перемещением самих оккупантов: сообщал о маршрутах, количестве личного состава, типах транспортных средств и их дислокации. Его текстовые трансляции в чат-боте содержали ценные детали – интервалы движения вражеских колонн, их маршруты и изменения в поведении военных. Пользователь также обращал внимание на любые аномалии: будь то нетипичные действия оккупантов или изменения в привычном движении техники. Также отслеживал повторные перемещения – движение одной и той же техники, отмечая время, маршруты и опознавательные знаки.

Но его миссия была не только в наблюдении за военными. Народный разведчик через еВорог также информировал об общем состоянии, настроении жителей и поведении оккупационных сил.

Благодаря таким отважным гражданам Силы обороны Украины получают важную информацию для планирования операций, что способствует эффективному противостоянию агрессору.

О какой вражеской технике сообщают в еВорог

Количество и качество наблюдений, переданных через еВорог, поражает. В 2024 году пользователи чат-бота сообщали о такой технике и войсках армии России (в процентах указана доля техники из всех сообщений):

личный состав – 14%;

опорные пункты – 12%;

танки – 10%;

дроны – 10%;

БТР – 9%;

БМП – 8%;

самолеты и вертолеты – 7%;

РСЗО – 5%;

артиллерия – 4%;

РЭБ – 3%;

другое – 18%.

В частности, по просьбе ВСУ почти сразу помогли найти 33 системы управления связью оккупанта Редут-2УС: смотрите видео

Интересно! Большинство заявок приходит с временно оккупированных территорий – Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и из Крыма.

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Как Минцифра создала еВорог

27 февраля 2022 года, когда враг уже стоял на окраинах столицы, команда Минцифры начала разработку чат-бота еВорог. Идея возникла неслучайно: в соцсетях украинцы массово делились фото и видео вражеской техники, подвергая себя опасности. Нужен был защищенный канал связи с военными. Уже через 8 дней, почти без сна, двое разработчиков создали еВорог. Защищенный, с двухфакторной авторизацией, он позволял быстро и безопасно передавать информацию о враге,

– поделились с 24 Каналом в Минцифре.

Для популяризации еВорога были запущены коммуникационные кампании в социальных сетях Минцифры и Дии. Украинцам предложили использовать свои смартфоны как оружие, присылая информацию о вражеской технике и оккупантах.

Уже в первые недели работы чат-бота более 200 тысяч человек прислали фото и видео вражеских солдат или техники. Украинцы быстро научились распознавать виды вооружения, делать качественные снимки и подробно описывать события.

Сначала еВорог был предназначен для сбора информации об оккупантах, но впоследствии его функционал был расширен. Добавлены разделы для сообщений о коллаборантах и российских военных, которые совершали преступления в Буче, Ирпене и Гостомеле, а также о взрывоопасных и подозрительных предметах.

Это позволило верифицировать преступников в Киевской области. Затем еВорог помог бороться с врагом на юге и востоке Украины.

Скриншоты заявок с чат-бота / Изображения, предоставленные Минцифрой

Как пользоваться чат-ботом еВорог • откройте чат-бот по ссылке на смартфоне:

• нажмите "Авторизоваться" и подтвердите личность через приложение Дия. Это необходимо, чтобы доступ к чат-боту имели только проверенные пользователи, а не оккупанты;

• укажите, что именно вы заметили – вражескую технику и какую именно, или военных;

• добавьте фото или видео;

• выберите область из списка и отправьте геолокацию места, где вы зафиксировали оккупантов или их технику;

• опишите в сообщении детали увиденного своими словами.



Снимайте только тогда, когда уверены, что вас никто не видит, чтобы избежать опасности. После отправки информации удалите фото и переписки с чат-ботом. Проверьте, не остались ли они в папке "Удаленное":



• удалите фото из галереи и корзины, учитывая возможное временное хранение;

• очистите кеш в настройках Telegram и настройте автоматическое удаление;

• удалите упоминания о еВорог из истории поиска Telegram;

• очистите кеш телефона, чтобы удалить все временные файлы.



Также стоит обратить внимание на такие советы по защите мессенджера на временно оккупированной территории:



• используйте никнейм и уберите аватарку;

• ограничьте звонки и круг лиц, которые могут вам писать;

• отключите геолокацию. • откройте чат-бот по ссылке на смартфоне: https://t.me/evorog_bot или перейдите из раздела Сервисы в Дие;• нажмите "Авторизоваться" и подтвердите личность через приложение Дия. Это необходимо, чтобы доступ к чат-боту имели только проверенные пользователи, а не оккупанты;• укажите, что именно вы заметили – вражескую технику и какую именно, или военных;• добавьте фото или видео;• выберите область из списка и отправьте геолокацию места, где вы зафиксировали оккупантов или их технику;• опишите в сообщении детали увиденного своими словами.Снимайте только тогда, когда уверены, что вас никто не видит, чтобы избежать опасности. После отправки информации удалите фото и переписки с чат-ботом. Проверьте, не остались ли они в папке "Удаленное":• удалите фото из галереи и корзины, учитывая возможное временное хранение;• очистите кеш в настройках Telegram и настройте автоматическое удаление;• удалите упоминания о еВорог из истории поиска Telegram;• очистите кеш телефона, чтобы удалить все временные файлы.Также стоит обратить внимание на такие советы по защите мессенджера на временно оккупированной территории:• используйте никнейм и уберите аватарку;• ограничьте звонки и круг лиц, которые могут вам писать;• отключите геолокацию.

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О чем можно сообщать в чат-боте

Среди более трех сотен заявок, переданных народным разведчиком с ВОТ, была как информация о военных действиях, так и о настроениях в городе, где он живет. Одна из возможностей чат-бота – передача информации о коллаборантах, которые обслуживают российских оккупантов.

Подробно объясняем, о чем можно писать в заявке в еВорог:

Сообщение о вражеской технике и оккупантах – эту информацию можно отправить в несколько кликов. Такие заявки оперативно проверяются и передаются военным.

– эту информацию можно отправить в несколько кликов. Такие заявки оперативно проверяются и передаются военным. Раздел об убийцах . После того как весь мир узнал об ужасных преступлениях российских оккупантов в городах и селах Киевской области, в еВорог запустили отдельный раздел для сообщения о российских убийцах. После этого с помощью искусственного интеллекта аналитики идентифицируют их и передают правоохранительным органам.

. После того как весь мир узнал об ужасных преступлениях российских оккупантов в городах и селах Киевской области, в еВорог запустили отдельный раздел для сообщения о российских убийцах. После этого с помощью искусственного интеллекта аналитики идентифицируют их и передают правоохранительным органам. Коллаборанты . Люди могут присылать факты конкретных действий, которые подтверждают помощь оккупантам, фото и видео всех, кто сотрудничает с оккупационным режимом (помогают оккупантам, распространяют российскую пропаганду и выступают против Украины). Эти данные передают СБУ.

. Люди могут присылать факты конкретных действий, которые подтверждают помощь оккупантам, фото и видео всех, кто сотрудничает с оккупационным режимом (помогают оккупантам, распространяют российскую пропаганду и выступают против Украины). Эти данные передают СБУ. Сообщение о минах. В чат-бот можно сообщить о взрывоопасных предметах, минах, снарядах, которые враг оставил после себя. Заявка от пользователя сразу попадает диспетчеру ГСЧС для подтверждения.

Как верифицируют информацию в еВорог

Народный разведчик, который передал более трех сотен заявок, – не один. По состоянию на начало 2025 года чат-ботом еВорог воспользовались уже 662 тысячи украинцев.

По ценности заявка в еВорог равна данным от разведки, БПЛА или спутниковых снимков. Хотя работа народной разведки может казаться незаметной, мы видим ее в отчетах Генштаба. Например, когда-то мы попросили украинцев собрать информацию о российском РЭБ – пользователь из Запорожской области прислал заявку в еВорог. На следующий день РЭБ уничтожили,

– писал в прошлом году глава Минцифры Михаил Федоров.

И хотя нередко заявки достаточно детальные, проверка данных специалистами необходима. Она происходит в несколько этапов:

на первой линии люди верифицируют информацию: например, точно ли это вражеский танк или же на фото что-то другое;

работники второй линии повторно проверяют, действительно ли заявка подходит под параметры, и принимают решение по стандартам Минобороны, отправлять ли ее Силам обороны;

дополнительная верификация в DELTA с использованием данных БПЛА, спутников, горячей линии, бота СБУ, разведчиков и камер наблюдения.

Проверка техники обычно занимает 2 – 3 минуты. Эта система обеспечивает оперативное взаимодействие между гражданскими и военными, превращая каждое сообщение в инструмент народной разведки.

Интересно! После запуска чат-бота в 2022 году информация из него начала поступать в систему ситуационной осведомленности DELTA Минобороны. После проверки все присланные пользователями чат-бота данные попадают в DELTA, где информация верифицируется по другим источникам – БПЛА, 102, спутники, от людей, которые позвонили на горячую линию, с бота СБУ, от разведчиков, с камер наблюдения.



Эти данные помогают Силам обороны комплексно понимать ситуацию и куда стоит бить.