Уничтоженные танки, самолеты, тысячи оккупантов: как народная разведка еВорог уже 3 года работает в оккупации
- Чат-бот еВорог, запущенный в марте 2022 года, позволяет украинцам сообщать о перемещении российской техники и войск, способствуя украинским силам в планировании операций.
- Пользователи чат-бота передают подробную информацию о вражеской деятельности, которая проверяется и используется для повышения эффективности оборонительных действий.
- Через еВорог сообщают не только о военной технике, но и о коллаборантах, взрывоопасных предметах и общем настроении жителей оккупированных территорий.
- Информация, собранная через еВорог, верифицируется через несколько этапов и интегрируется в систему ситуационной осведомленности DELTA для дальнейшего использования военными.
С начала полномасштабного вторжения технологии стали одним из главных преимуществ Украины в войне против России. Одним из ключевых цифровых инструментов для сбора разведданных стал чат-бот еВорог, запущенный Минцифрой в марте 2022 года. Он позволяет украинцам во вражеском тылу передавать информацию о перемещении российской техники, скоплениях военных, местах запуска ракет и других важных деталях непосредственно украинским силам обороны.
Всего за несколько кликов украинцы на временно оккупированных территориях могут стать народными разведчиками, помогая Силам обороны Украины точнее планировать удары по врагу. В частности, один из пользователей еВорог за три года прислал 347 сообщений о вражеских действиях.
24 Канал вместе с Минцифрой рассказывает историю его помощи.
Как работает и когда запустили еВорогВ марте 2022 года Министерство цифровой трансформации Украины запустило чат-бот еВорог в мессенджере Telegram. Этот инструмент позволяет гражданам сообщать о передвижении вражеской техники и военных сил оккупантов, способствуя оперативному реагированию Сил обороны Украины.
Для использования чат-бота необходимо авторизоваться через приложение Дия – это обеспечивает достоверность информации и предотвращает возможные злоупотребления со стороны противника. После авторизации пользователь может отправить фото или видео с фиксацией вражеской техники или военных, указать точную геолокацию и описать увиденное.
Более трех сотен сообщений от одного человека: как работает народная разведка
Чат-бот еВорог за три года большой войны стал элементом народной разведки, когда люди, которые остаются в оккупации, работают на победу Украины. Не стоит забывать, насколько это трудно и опасно делать с территорий, захваченных россиянами. Ведь оккупанты ограничивают связь, пользование Дией и могут проверять "начинку" смартфонов.
В течение трех лет работы чат-бота один из его пользователей прислал 347 сообщений, рискуя собственной безопасностью, поделились с 24 Каналом в Минцифре. Среди его заявок – сообщения о почти всем перечне преступной деятельности оккупантов на ВОТ.
Перемещение вражеской техники в еВорог: смотрите видео
Народный разведчик регулярно тщательно наблюдал за ситуацией в своем городе. Он отмечал, как вражеская техника прибывала на локации, фиксировал даты, время и направления движения. Его сообщения в еВорог помогали военным аналитикам отслеживать логистику врага.
Скриншоты заявок из чат-бота / Изображения, предоставленные Минцифрой
Когда начинались обстрелы, он немедленно сообщал об их начале и завершении, позволяя понять их интенсивность и возможные цели. Если же оккупанты запускали ракеты, он фиксировал место запуска и тип ракеты.
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Кроме этого, пользователь внимательно следил за перемещением самих оккупантов: сообщал о маршрутах, количестве личного состава, типах транспортных средств и их дислокации. Его текстовые трансляции в чат-боте содержали ценные детали – интервалы движения вражеских колонн, их маршруты и изменения в поведении военных. Пользователь также обращал внимание на любые аномалии: будь то нетипичные действия оккупантов или изменения в привычном движении техники. Также отслеживал повторные перемещения – движение одной и той же техники, отмечая время, маршруты и опознавательные знаки.
Но его миссия была не только в наблюдении за военными. Народный разведчик через еВорог также информировал об общем состоянии, настроении жителей и поведении оккупационных сил.
Благодаря таким отважным гражданам Силы обороны Украины получают важную информацию для планирования операций, что способствует эффективному противостоянию агрессору.
О какой вражеской технике сообщают в еВорог
Количество и качество наблюдений, переданных через еВорог, поражает. В 2024 году пользователи чат-бота сообщали о такой технике и войсках армии России (в процентах указана доля техники из всех сообщений):
- личный состав – 14%;
- опорные пункты – 12%;
- танки – 10%;
- дроны – 10%;
- БТР – 9%;
- БМП – 8%;
- самолеты и вертолеты – 7%;
- РСЗО – 5%;
- артиллерия – 4%;
- РЭБ – 3%;
- другое – 18%.
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Интересно! Большинство заявок приходит с временно оккупированных территорий – Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и из Крыма.
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Как Минцифра создала еВорог
27 февраля 2022 года, когда враг уже стоял на окраинах столицы, команда Минцифры начала разработку чат-бота еВорог. Идея возникла неслучайно: в соцсетях украинцы массово делились фото и видео вражеской техники, подвергая себя опасности. Нужен был защищенный канал связи с военными. Уже через 8 дней, почти без сна, двое разработчиков создали еВорог. Защищенный, с двухфакторной авторизацией, он позволял быстро и безопасно передавать информацию о враге,
– поделились с 24 Каналом в Минцифре.
Для популяризации еВорога были запущены коммуникационные кампании в социальных сетях Минцифры и Дии. Украинцам предложили использовать свои смартфоны как оружие, присылая информацию о вражеской технике и оккупантах.
Уже в первые недели работы чат-бота более 200 тысяч человек прислали фото и видео вражеских солдат или техники. Украинцы быстро научились распознавать виды вооружения, делать качественные снимки и подробно описывать события.
Сначала еВорог был предназначен для сбора информации об оккупантах, но впоследствии его функционал был расширен. Добавлены разделы для сообщений о коллаборантах и российских военных, которые совершали преступления в Буче, Ирпене и Гостомеле, а также о взрывоопасных и подозрительных предметах.
Это позволило верифицировать преступников в Киевской области. Затем еВорог помог бороться с врагом на юге и востоке Украины.
Скриншоты заявок с чат-бота / Изображения, предоставленные Минцифрой
Как пользоваться чат-ботом еВорог• откройте чат-бот по ссылке на смартфоне: https://t.me/evorog_bot или перейдите из раздела Сервисы в Дие;
• нажмите "Авторизоваться" и подтвердите личность через приложение Дия. Это необходимо, чтобы доступ к чат-боту имели только проверенные пользователи, а не оккупанты;
• укажите, что именно вы заметили – вражескую технику и какую именно, или военных;
• добавьте фото или видео;
• выберите область из списка и отправьте геолокацию места, где вы зафиксировали оккупантов или их технику;
• опишите в сообщении детали увиденного своими словами.
Снимайте только тогда, когда уверены, что вас никто не видит, чтобы избежать опасности. После отправки информации удалите фото и переписки с чат-ботом. Проверьте, не остались ли они в папке "Удаленное":
• удалите фото из галереи и корзины, учитывая возможное временное хранение;
• очистите кеш в настройках Telegram и настройте автоматическое удаление;
• удалите упоминания о еВорог из истории поиска Telegram;
• очистите кеш телефона, чтобы удалить все временные файлы.
Также стоит обратить внимание на такие советы по защите мессенджера на временно оккупированной территории:
• используйте никнейм и уберите аватарку;
• ограничьте звонки и круг лиц, которые могут вам писать;
• отключите геолокацию.
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О чем можно сообщать в чат-боте
Среди более трех сотен заявок, переданных народным разведчиком с ВОТ, была как информация о военных действиях, так и о настроениях в городе, где он живет. Одна из возможностей чат-бота – передача информации о коллаборантах, которые обслуживают российских оккупантов.
Подробно объясняем, о чем можно писать в заявке в еВорог:
- Сообщение о вражеской технике и оккупантах – эту информацию можно отправить в несколько кликов. Такие заявки оперативно проверяются и передаются военным.
- Раздел об убийцах. После того как весь мир узнал об ужасных преступлениях российских оккупантов в городах и селах Киевской области, в еВорог запустили отдельный раздел для сообщения о российских убийцах. После этого с помощью искусственного интеллекта аналитики идентифицируют их и передают правоохранительным органам.
- Коллаборанты. Люди могут присылать факты конкретных действий, которые подтверждают помощь оккупантам, фото и видео всех, кто сотрудничает с оккупационным режимом (помогают оккупантам, распространяют российскую пропаганду и выступают против Украины). Эти данные передают СБУ.
- Сообщение о минах. В чат-бот можно сообщить о взрывоопасных предметах, минах, снарядах, которые враг оставил после себя. Заявка от пользователя сразу попадает диспетчеру ГСЧС для подтверждения.
Как верифицируют информацию в еВорог
Народный разведчик, который передал более трех сотен заявок, – не один. По состоянию на начало 2025 года чат-ботом еВорог воспользовались уже 662 тысячи украинцев.
По ценности заявка в еВорог равна данным от разведки, БПЛА или спутниковых снимков. Хотя работа народной разведки может казаться незаметной, мы видим ее в отчетах Генштаба. Например, когда-то мы попросили украинцев собрать информацию о российском РЭБ – пользователь из Запорожской области прислал заявку в еВорог. На следующий день РЭБ уничтожили,
– писал в прошлом году глава Минцифры Михаил Федоров.
И хотя нередко заявки достаточно детальные, проверка данных специалистами необходима. Она происходит в несколько этапов:
- на первой линии люди верифицируют информацию: например, точно ли это вражеский танк или же на фото что-то другое;
- работники второй линии повторно проверяют, действительно ли заявка подходит под параметры, и принимают решение по стандартам Минобороны, отправлять ли ее Силам обороны;
- дополнительная верификация в DELTA с использованием данных БПЛА, спутников, горячей линии, бота СБУ, разведчиков и камер наблюдения.
Проверка техники обычно занимает 2 – 3 минуты. Эта система обеспечивает оперативное взаимодействие между гражданскими и военными, превращая каждое сообщение в инструмент народной разведки.
Интересно! После запуска чат-бота в 2022 году информация из него начала поступать в систему ситуационной осведомленности DELTA Минобороны. После проверки все присланные пользователями чат-бота данные попадают в DELTA, где информация верифицируется по другим источникам – БПЛА, 102, спутники, от людей, которые позвонили на горячую линию, с бота СБУ, от разведчиков, с камер наблюдения.
Эти данные помогают Силам обороны комплексно понимать ситуацию и куда стоит бить.