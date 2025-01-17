В украинских вузах с сентября вводят БОВП: сколько будет длиться курс

Для студентов высших учебных заведений с сентября 2025 года начнется базовая общевойсковая подготовка. Курс БОВП будет состоять из нескольких частей.

После прохождения базовой общевойсковой подготовки студенты будут принимать военную присягу, а также получат сертификат и военно-учетную специальность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Что предусматривает БЗВП для студентов

Заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что на базовую общевойсковую подготовку для студентов предусмотрено 300 академических часов. Она будет состоять из двух частей: теоретического и практического курсов.

Теоретический курс продлится 90 академических часов. Его студенты будут проходить в своих учебных заведениях. Зато практический курс предусматривает 210 академических часов в учебных частях, центрах Вооруженных сил и других учреждениях.

Теорию должны пройти все студенты - и мужчины, и женщины. Практический же курс является обязательным только для мужчин, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья,

– говорит Мельник.

Он также добавил, что женщины могут пройти практический курс по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра.

В Минобороны говорят, что во время прохождения БОВП студенты смогут получить базовые знания по тактической, разведывательной и психологической подготовки, а также по домедицинской помощи и основам военной дисциплины. Кроме этого, они овладеют навыками обращения с оружием.

Заметим, что системное внедрение базовой общевойсковой подготовки для студентов-соискателей высшего образования предусматривает законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". 15 января его подписал президент Владимир Зеленский.