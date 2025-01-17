Після проходження базової загальновійськової підготовки студенти складатимуть військову присягу, а також отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Що передбачає БЗВП для студентів

Заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомив, що на базову загальновійськову підготовку для студентів передбачено 300 академічних годин. Вона складатиметься з двох частин: теоретичного та практичного курсів.

Теоретичний курс триватиме 90 академічних годин. Його студенти проходитимуть у своїх закладах освіти. Натомість практичний курс передбачає 210 академічних годин у навчальних частинах, центрах Збройних сил та інших установах.

Теорію мають пройти всі студенти - і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я,

– каже Мельник.

Він також додав, що жінки можуть пройти практичний курс за власним бажанням та після проходження медичного огляду.

У Міноборони кажуть, що під час проходження БЗВП студенти зможуть отримати базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, а також з домедичної допомоги та основ військової дисципліни. Окрім цього, вони опанують навички поводження зі зброєю.

Зауважимо, що системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів-здобувачів вищої освіти передбачає законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". 15 січня його підписав президент Володимир Зеленський.