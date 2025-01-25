Студенты, которые откажутся проходить БЗВП, будут отчислены из вузов: объяснение Минобороны

В сентябре 2025 года в украинских вузах внедряют обязательную базовую общевойсковую подготовку (БОВП). Отказ от ее прохождения может стать основанием для отчисления из университета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснение Министерства обороны Украины.

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БЗВП – обязательное условие для обучения в университете

Отмечается, что теоретический курс БЗВП будет преподаваться для всех студентов. А практическую часть должны пройти все мужчины, пригодные по состоянию здоровья. Относительно женщин, которые пригодны по состоянию здоровья, то они могут присоединиться к практическим занятиям исключительно добровольно. Для этого им необходимо будет стать на воинский учет в ТЦК и СП.

Отказ соискателя образования мужского пола, который признан годным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения в соответствии с законодательством,

– указывают в министерстве.

После прохождения БЗВП студенты принимают военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность. Это освободит их от прохождения обязательной базовой военной службы, которую, согласно действующему законодательству, должны пройти все мужчины в возрасте 18-25 лет.

Также прохождение БОВП будет необходимым условием для первого трудоустройства на государственную службу, в органы местного самоуправления и прокуратуру.