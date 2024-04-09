Авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что Украина заметно развила свои удары БпЛА. Кроме того, по информации ISW, атаки по НПЗ уже заставили Россию искать бензин в Казахстане.

К теме Дроны эффективнее санкций: могут ли удары по НПЗ заставить Россию прекратить войну?

Уникальный завод

Храпчинский отметил, что в Борисоглебске расположен уникальный завод. Здесь есть единственное в России предприятие, которое занимается ремонтом всего ракетного авиационного вооружения, что есть у оккупантов. Важно то, что в результате атаки удалось уничтожить не просто объекты, а важную документацию, которую воспроизвести будет сверхсложно.

Этот завод давно находится под санкциями со стороны США, Канады, Евросоюза. То есть, он давно уже имеет ограничения. Мощно в ударе то, что это единственный завод у врага, который занимается всем ракетным вооружением. Главное здесь – серверная, где хранится важная техническая документация,

– отметил авиаэксперт.

Российская защита

По его словам, защита со стороны ПВО в России присутствует, но она малоэффективна. Оккупанты уже дошли от того, что должны были "захватить Киев за 3 дня", до ударов вглубь своей территории на 1500 километров. Украина в этом смысле разработала очень много видов БпЛА.

"Они могут нести различную отделку и выполнять даже разведывательную функцию. То есть, мы говорим о возможности полетов на расстояние и до 2500 километров", – отметил заместитель директора компании по производству средств РЭБ.

Составляющие успеха

Как он отметил, есть 3 составляющие, которые могут помочь Украине достичь успеха. Это

санкции;

удары по вражеским объектам на территории России;

поиск людей на Западе, которые поставляют России необходимые детали.

На территории России не так уж и много стратегических целей. Впрочем разного типа. Если мы говорим об уничтожении ракет класса "Х", которые Россия активно использует на тактической авиации, то все объекты, занимающихся этим вооружением расположены возле Москвы,

– подчеркнул Храпчинский.

Взрывы в России: последние новости