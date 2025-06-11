"Ты глянь, чё там – нам пи***ц": в Тамбовской области БПЛА поразили пороховой завод

Россия ночью 11 июня оказалась под ударом добрых дронов. В нескольких областях слышали взрывы.

Среди них была и Тамбовская, в частности город Котовск. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Атака БПЛА на российский Котовск: что известно о последствиях

Примерно в 03:40 ночью 11 июня из Тамбовской области России начали поступать сообщения об атаке беспилотников. Местные жители слышали, как они пролетают, а впоследствии раздались взрывы.

Эпицентром атаки стал город Котовск, в частности расположенный там пороховой завод. Российские сообщества в телеграмме писали о по меньшей мере 10 взрывах в его районе.

Конечно, для них это "система ПВО уничтожала беспилотники". Однако целый ряд видео показала, что это далеко не так, и дроны таки поразили Котовский пороховой завод.

Налет БПЛА на пороховой завод в Тамбовской области: смотрите нарезку видео очевидцев (осторожно, 18+, слышна ругань)

Авторы видео честно отметили: "Е***ь, ты глянь, чё там – нам пи***ц", – и сразу уточнили, что горит завод. А еще – взрываются боеприпасы.

Справка. Этот завод специализируется на пироксилиновых порохах и похожей продукции. Предприятие входит в систему государственной корпорации "Ростех" и обеспечивает поставки российского минобороны – следовательно, является законной военной целью.

Где расположен Котовск Тамбовской области: смотрите на карте

Заметим, 16 января 2025 года атака дронов уже стала знакомой для Котовска и его порохового завода.