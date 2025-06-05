"Добрые" дроны, вероятно, атакуют аэродром Миллерово: в области уже есть падения обломков
- Авиабазу Миллерово в Ростовской области России, вероятно, атакуют дроны.
- В области зафиксировано падение обломков, российское минобороны заявило о сбитии 11 беспилотников с 22:00 до 00:00.
Неспокойной выдалась ночь на 5 июня в России. Там жалуются на атаку дронов.
Говорят, что в очередной раз под угрозой авиабаза Миллерово. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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На Ростовщине зафиксировано падение обломков БпЛА
Похожее, атака на Россию началась около 22:00.
Местные жители рассказали, что слышали звуки пролетов БпЛА и взрывы в Миллеровском районе.
Атака "добрых" дронов на Россию: смотрите видео
В небе периодически были видны яркие вспышки, а также работу "певео".
ВСУ атакуют Ростовскую область беспилотниками: предварительно, враг пытается ударить по аэродрому в Миллерово,
– уверяют оккупанты.
Атака БпЛА на Ростовскую область: смотрите видео
Между тем российское минобороны уже успело отчитаться, что с 22:00 до 00:00 над Ростовской областью якобы сбили 11 беспилотников.
Осторожно, нецензурная лексика! Дроны атакуют Россию: смотрите видео
Россияне жалуются, что обломки БпЛА повредили сооружения, электропровода и машины в хуторе Сулин Ростовской области.
Пострадавших якобы нет.
Ростовскую область атакуют БпЛА: смотрите видео
Атака продолжается.