Подозрительные дроны были замечены над немецкой базой, где ремонтируются системы Patriot, – СМИ

В немецком Мехернихе на базе Бундесвера, где ремонтируются системы ПВО Patriot, ночью были замечены подозрительные беспилотники.

Об этом сообщили в Tagesschau.

Что известно о дронах, которые летали в Германии?

Мехерних расположен к юго-западу от Бонна. Здесь находится важная база Бундесвера с подземным складом площадью 30 тысяч квадратных метров, где хранятся военное оборудование и запчасти.

На базе также ремонтируют системы ПВО Patriot. В издании отметили, что объект считается уникальным в Европе. По данным СМИ, в ночь на 7 августа охранники зафиксировали над базой шесть пролетов дронов – с 22:00 до 5:00.

Во время последнего инцидента полицейские, прибывшие на место после получения предупреждения, также заметили дрон. Согласно данным конфиденциального отчета, он ненадолго кружил над правоохранителями.

Инцидент также зафиксировала военная полиция Бундесвера, которая наблюдала за дроном с расстояния около 40 метров. Предварительно правоохранители предположили, что это мог быть беспилотник Fly-380.

Он имеет размах крыльев около 3,8 метра, может преодолевать до 400 километров, развивать скорость до 150 километров в час и перевозить более 10 килограммов груза,

– отметили в издании.

Также полиция проверяет, могли ли дроны использоваться для незаконной съемки военного объекта. К расследованию также привлекли военную контрразведку Германии и федеральный центр по борьбе с беспилотниками.

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Работа аэропорта Лейпцига была приостановлена 5 августа из-за подозрительного дрона возле взлетно-посадочной полосы. По данным МИД Украины, в результате инцидента никто не пострадал, а самолеты "Антонова" не были повреждены. Продолжается расследование обстоятельств происшествия.

Камеры наблюдения зафиксировали дрон около 19:28 4 августа. Он прилетел с юга и приземлился на территории аэропорта, а в 23:42 завис в воздухе между двумя украинскими самолетами. После "контакта между дроном и сотрудником" БПЛА снова приземлился.

Генеральный директор оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер призвал власти Германии существенно активизировать усилия в сфере противовоздушной защиты. По его мнению, инциденты с неустановленными беспилотниками вблизи важных объектов будут происходить все чаще.