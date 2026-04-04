Уничтожили дорогой российский дрон и вбили по железнодорожным эшелонам: детали операции ВСУ
Силы обороны Украины 3 и в ночь на 4 апреля нанесли удар по российским железнодорожным эшелонам на Луганщине. ВСУ также уничтожили вражеский БПЛА "Иноходец" на временно оккупированной территории Крыма.
Уничтоженный БПЛА "Иноходец" россияне использовали для разведки и ударов по наземным целям. Об этом сообщили в Генштабе.
Что известно об операции Сил обороны Украины?
Генштаб 4 апреля подтвердил уничтожение ценного российского БПЛА "Иноходец". В результате удара были повреждены еще 3 таких беспилотника.
Беспилотник "Иноходец" способен действовать на расстоянии до 250 километров, находиться в воздухе до 24 часов, выполнять полеты на высоте до 7,5 километров и нести боевую нагрузку до 200 килограммов авиационных боеприпасов,
– отметили в Генштабе.
Стоимость одного такого комплекса составляет несколько миллионов долларов.
Также в результате удара ВСУ по эшелонам с горючим на Луганщине, оккупантам стало в разы труднее обеспечивать своих солдат горюче-смазочными материалами.
Последние новости об ударах ВСУ по россиянам
Силы обороны Украины поразили предприятие "Стрела" в Брянской области России, которое производит комплектующие к крылатым ракетам.
Ударом были также поражены вражеские пункты управления БПЛА и сосредоточение живой силы на временно оккупированных территориях Запорожской и Луганской областей.
Украина осуществила удары по Алчевскому металлургическому комбинату. Кроме того, были прилеты по военному эшелону и пусковой установке ЗРК С-400.