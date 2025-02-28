Расстреливали автоматами, – пулеметчик "Скорпион" рассказал, как уничтожали беспилотник "Молния"

Сегодня Харьков и Харьковскую область от российских беспилотников защищает большое количество огневых групп. Военные дежурят днем и ночью, чтобы горожане могли чувствовать себя хотя бы в относительной безопасности.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что одним из таких подразделений является огневая группа 13 бригады НГУ "Хартия". Бойцы выполняют чрезвычайно сложную работу, а враг постоянно придумывает новые способы для своего террора, одним из которых стали дроны "Молния".

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Ювелирная работа: как сбивают "Молнии"

Стоит понимать, что военные обезвреживают беспилотник, если имеют такую возможность, ведь сбить его – очень сложно. Часто в пропагандистских каналах пытаются подстрекать украинцев вопросами, почему дрон сбили над домом. Ответ военных прост – само поражение чрезвычайно сложное, поэтому делается все возможное, чтобы дрон не долетел до цели.

Беспилотники "Молния" – это еще более сложная задача. Они собраны из фанеры, дротиков и небольшого количества металла, поэтому радары их не видят. Зафиксировать такое средство поражения трудно. Но наши военные это делают, пытаются обнаружить "Молнии" на слух или визуально, сбивают их из пулеметов.

Наш экипаж уже уничтожил 2 "Молнии". Одна летела в сторону Харькова. Они летят на низких высотах, обнаруживаем их акустически. Был случай, когда сбили из автомата, потому что летел так, что никакие сигналы на него не реагировали,

– рассказал пулеметчик "Скорпион".

Для того, чтобы обезвредить "Молнию", нужно невероятное мастерство и ювелирная работа. Бригада "Хартия" одна из первых начала сбивать эти беспилотники, когда их впервые выпустили по Харькову и области.

Мы ехали на позиции, но там не было интернета и сообщения не получили, поэтому даже не знали, что она летит. Мы как раз были с автоматами, начали из автомата ее расстреливать и сбили,

– вспомнил "Скорпион",

Он добавил, что когда уничтожаются такие цели, то нужно сразу перемещаться, потому что россияне могут увидеть, где именно сбили дрон и, например, "накрыть" этот район "Градами".

Нас не так и много. Можем совсем не поспать. Самые сложные ночи были, когда враг хотел нас запутать и пускал ложные цели. А потом они (беспилотники – 24 Канал) перед носом пропадали и появлялись в совершенно другом месте. Надо было перемещаться на 15 – 20 километров. А за смену можем проехать и 150 – 200,

– рассказал водитель мобильной огневой группы "Боксер".

Так ведется "охота" за вражескими дронами – ночью и в холод, но бойцы понимают, что должны продолжать службу, хотя работа становится все сложнее.

Военным приходится использовать весь свой опыт, распознавать ложные цели, некоторые дроны идут на очень высоких высотах, некоторые – на очень низких. Запуски существенно изменились, если сравнивать с началом войны, но украинские защитники продолжают поражать вражеские цели и защищать покой людей.

Напомним, россияне начали впервые атаковать дронами "Молния" в ноябре 2024 года. Тогда их направили в жилой район Харькова, удар был возле торгового центра. В дальнейшем враг продолжил свой террор, используя эти беспилотники.