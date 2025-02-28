Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що одним з таких підрозділів є вогнева група 13 бригади НГУ "Хартія". Бійці виконують надзвичайно складну роботу, а ворог постійно вигадує нові способи для свого терору, одним з яких стали дрони "Молнія".

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Ювелірна робота: як збивають "Молнії"

Варто розуміти, що військові знешкоджують безпілотник, якщо мають таку можливість, адже збити його – дуже складно. Часто у пропагандистських каналах намагаються підбурити українців запитаннями, чому дрон збили над будинком. Відповідь військових проста – саме ураження надзвичайно складне, тому робиться все можливе, щоб дрон не долетів до цілі.

Безпілотники "Молнія" – це ще складніше завдання. Вони зібрані з фанери, дротиків і невеликої кількості металу, тому радари їх не бачать. Зафіксувати такий засіб ураження важко. Але наші військові це роблять, намагаються виявити "Молнії" на слух або візуально, збивають їх з кулеметів.

Наш екіпаж вже знищив 2 "Молнії". Одна летіла в бік Харкова. Вони летять на низьких висотах, виявляємо їх акустично. Був випадок, коли збили з автомата, тому що летів так, що жодні сигнали на нього не реагували,

– розповів кулеметник "Скорпіон".

Для того, щоб знешкодити "Молнію" потрібна неймовірна майстерність та ювелірна робота. Бригада "Хартія" одна з перших почала збивати ці безпілотники, коли їх вперше випустили по Харкову та області.

Ми їхали на позиції, але там не було інтернету й повідомлення не отримали, тому навіть не знали, що вона летить. Ми якраз були з автоматами, почали з автомата її розстрілювати і збили,

– пригадав "Скорпіон",

Він додав, що коли знищуються такі цілі, то потрібно одразу переміщуватися, бо росіяни можуть побачити, де саме збили дрон і, наприклад, "накрити" цей район "Градами".

Нас не так і багато. Можемо зовсім не поспати. Найскладніші ночі були, коли ворог хотів нас заплутати й пускав хибні цілі. А потім вони (безпілотники – 24 Канал) перед носом пропадали й з'являлися у зовсім іншому місці. Треба було переміщуватися на 15 – 20 кілометрів. А за зміну можемо проїхати і 150 – 200,

– розповів водій мобільної вогневої групи "Боксер".

Так ведеться "полювання" за ворожими дронами – вночі та в холод, але бійці розуміють, що мають продовжувати службу, хоча робота стає дедалі складнішою.

Військовим доводиться використовувати весь свій досвід, розпізнавати хибні цілі, деякі дрони йдуть на дуже високих висотах, деякі – на дуже низьких. Запуски суттєво змінилися, якщо порівнювати з початком війни, але українські захисники продовжують вражати ворожі цілі та захищати спокій людей.

Нагадаємо, росіяни почали вперше атакувати дронами "Молнія" у листопаді 2024 року. Тоді їх скерували у житловий район Харкова, удар був біля торгівельного центру. Надалі ворог продовжив свій терор, використовуючи ці безпілотники.