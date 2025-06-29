В Харькове на огороде нашли вражеский дрон: в ОВА рассказали детали

Харьков и область постоянно находятся под российскими обстрелами. Поэтому местные часто обнаруживают опасные находки.

Так, в воскресенье, 29 июня, стало известно, что в Харькове возле жилого дома нашли вражеский дрон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

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Беспилотник не сдетонировал

владелец частного домовладения нашел опасную находку просто у себя на огороде.

Оказалось, что это российский БпЛА типа "Молния-2".

К счастью, он не сдетонировал.

Взрывотехники ГСЧС обезвредили опасную находку. Повреждений и пострадавших нет,

– рассказал Олег Синегубов.

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Напомним, что Харьков постоянно атакуют "Молнии". В частности, в воскресенье, 29 июня, беспилотник этого типа попал по одному из самых пострадавших жилых массивов города.

Произошел прилет в крышу многоэтажки. К счастью, информации о пострадавших пока не поступало.