Так, у неділю, 29 червня, стало відомо, що у Харкові біля житлового будинку знайшли ворожий дрон. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Дивіться також У передмісті Харкова спалахнула пожежа через російську атаку дронами

Безпілотник не здетонував

️Власник приватного домоволодіння знайшов небезпечну знахідку просто у себе на городі.

Виявилося, що це російський БпЛА типу "Молнія-2".

На щастя, він не здетонував.

Вибухотехніки ДСНС знешкодили небезпечну знахідку. Пошкоджень та постраждалих немає,

– розповів Олег Синєгубов.

Читайте також Несуть смерть для цивільних: чим небезпечні нові російські дрони "Молнія" та як їм протидіяти

Нагадаємо, що Харків постійно атакують "Молнії". Зокрема, у неділю, 29 червня, безпілотник цього типу влучив по одному з найпостраждаліших житлових масивів міста.

Стався приліт у дах багатоповерхівки. На щастя, інформації щодо постраждалих наразі не надходило.