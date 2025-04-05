На фронте уже действуют БпЛА на оптоволокне с дистанцией поражения 20 километров, – Сырский

В субботу, 5 апреля, главнокомандующий Александр Сырский провел ежемесячное рабочее совещание по вопросам развития беспилотных систем. ВСУ продолжают наращивать свои возможности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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ВСУ увеличили эффективность беспилотных систем

Александр Сырский во время совещания заслушал отчет командования Сил беспилотных систем. За март, с помощью беспилотников различных типов поражено и уничтожено более 77 тысяч вражеских целей – это на 10% больше, чем в феврале.

Продолжаем наращивать количество и способности беспилотников на оптоволокне. Беспилотные комплексы с дистанцией поражения 20 километров уже работают на фронте,

– сообщил генерал.

В то же время Сырский сообщил и о положительном результате по уничтожению вражеских разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня ПВО и дронами-перехватчиками. За последний месяц было уничтожено около тысячи таких разведдронов.

Отдельное внимание на встрече уделили противодействию беспилотным системам противника. Вооруженные Силы внедряют новые системы РЭБ для защиты украинских военных. Также значительно увеличили количество средств радиоэлектронной борьбы ближнего действия.

Кстати, авиационный эксперт Константин Криволап утверждает, что украинские дроны на оптоволокне уже успешно используют 30-километровые катушки. Однако такие беспилотники имеют и свои недостатки. Они менее маневренные и сложнее преодолевают препятствия, а также не могут нести большую боевую часть.