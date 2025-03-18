Россия в очередной раз атакует дронами: БпЛА упал на окраине Сум

Вечером 18 марта в окрестностях Сум упал БПЛА. Об активности российских дронов в области и возможной работе ПВО Воздушные силы ВСУ сообщили еще в 16:38, позже воздушную тревогу снова объявили в 18:55.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности городского головы Артема Кобзаря. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

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Что известно о российской атаке

Несмотря на обещание Путина о 30-дневном отказе от ударов по энергетике, вечером 18 марта Россия в очередной раз запустила беспилотники по Украине.

В частности, падение БпЛА зафиксировали в Сумской области – на окраине областного центра.

Также известно о работе украинской ПВО по вражеским целям в Киевской области. О 20:38 взрывы слышали в столице. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко призвал жителей быть в укрытиях.

Важно! При обнаружении опасных предметов запрещено подходить к ним, касаться, переносить или разбирать их, а также пользоваться поблизости средствами связи.

Необходимо отойти от места находки на безопасное расстояние (не менее 100 метров) и позвонить в экстренные службы по номерам 101 и 102.