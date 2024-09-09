В ГПСУ рассказали, что в Беларуси умалчивают, какие именно беспилотники сбивают на своей территории

В последнее время российские беспилотники все чаще залетают на территорию Беларуси. Впрочем, по словам ГПСУ, белорусы начали замалчивать информацию о том, какие же БпЛа они сбивают.

А еще недавно Лукашенко обвинял Украину, что якобы воздушное пространство Беларуси нарушают наши дроны. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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В Беларуси умалчивают, что к ним залетают "Шахеды"

В своих заявлениях Лукашенко говорил, что Украина якобы является угрозой для Беларуси.

Лукашенко в свое время обвинял Украину, что якобы к ним залетали украинские беспилотники. Они перебрасывали ответственность на нашу страну, говорили, что из-за этого мы представляем угрозу,

– сказал Андрей Демченко.

Зато, по словам представителя ГПСУ, когда в Беларусь залетают российские "Шахеды", то там умалчивают, что это за беспилотники.

В таких случаях белорусы уверяют, что просто проводят "проверку" или вынуждены сбивать БпЛа. При этом, как заметил Демченко, представители белорусских властей говорят о таких случаях только в том случае, когда не могут скрыть, что российской дроны действительно находились в их воздушном пространстве.