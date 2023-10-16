Накрыли огнем из HIMARS: ССО уничтожили экипаж БПЛА ZALA России – мощное видео

Наши военные ежедневно наносят удары по врагу, в частности, уничтожая запасы его оружия. Так, воины Сил специальных операций с помощью HIMARS поразили место дислокации российских беспилотников ZALA.

В понедельник, 16 октября, было опубликовано соответствующее видео, на котором виден результат работы украинских бойцов. Собственно, от беспилотных летательных аппаратов России в результате работы системы HIMARS не осталось ни следа.

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Дроны ZALA были уничтожены

Выявить российские БПЛА удалось, проведя разведывательную работу. Далее было непродолжительное наблюдение во время которого был скорректирован огонь по цели и впоследствии нанесен сокрушительный удар.

В ходе разведывательных действий на южном направлении операторы ССО обнаружили хорошую цель – место расположения российских экипажей БПЛА ZALA. Наши воины провели наблюдение, а после скорректировали огонь реактивной установки HIMARS. Один удар – и у оккупантов поубавилось дронов,

– говорится в источнике.

Кроме того, там как доказательство представлено видео, на котором видно, как Силы специальных операций провели успешную операцию по уничтожению беспилотников противника.

ВСУ уничтожили место дислокации российских БПЛА: смотрите видео ССО

Что известно о БПЛА ZALA Эти беспилотники бывают вертолетного и самолетного типов, довольно небольшие по габаритам, но могут летать на расстояние до 120 километров. Размах крыла дрона – 6 метров, продолжительность полета – от 1,5 до 8 часов. Всё зависит от модели.

Источник: Википедия

Безумные потери оккупантов