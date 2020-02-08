Нардеп Брагарь обещал приехать к бабушке с собакой, но не появился: видео

Нардеп от партии "Слуга народа" Брагарь Евгений не приехал на запланированную встречу в село Аджамка на Кировоградщине, хотя свои планы о визите политик подтвердил несколько раз. А тем временем на встречу с Брагарем забрались жители села и сама пенсионерка Любовь Колючая, которой нардеп советовал продать собаку элитной породы, чтобы оплатить комуслуги.

Когда жители Аджамки поняли, что Брагарь уже на появится, то принялись звонить ему. Народный избранник не отвечал, говорится в сюжете BBC.

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По словам сельского головы Аджамки Татьяны Зайченко, накануне она звонила Брагарю несколько раз, и он обещал приехать 8 февраля в 10:00. На видео видно, как глава села при журналистах набрала номер политика, но тот на звонок не ответил. Заметим, что свои планы о визите в село Брагарь накануне озвучивал в разговоре с журналистами.

Селяне, которые надеялись встретиться со "слугой народа", держали в руках плакаты с надписями "Продай слугу – купи собаку", "Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку" ("люблю свою собаку" зачеркнуто), "Где 4000$ для учителей".

Смотрите видео из села Аджамка, куда так и не приехал Брагарьь:

Зал сельского дома культуры был заполнен местными жителями, которые надеялись услышать комментарии Брагаря относительно ранее сказанного им пенсионерке. Сама же пенсионерка Любовь Колючая предположила, что нардеп мог пропустить встречу из-за каких-то важных причин. При этом женщина отметила, что все же надеялась на визит народного избранника.

Несколько дней назад звонил, просил прощения, я простила. С оплатой газа немного наладилось,

– рассказала пенсионерка.

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По данным CB News, депутат сельсовета Наталья Иванина высказала другой взгляд относительно визита Брагаря. Она заверила, что никто не верил в то, что нардеп приедет, а благодаря прессе местные жители Аджамки могут донести правду народу, "которому служат кланы и Коломойского".



Жители Аджарки собрались на встречу с Брагарьем, а тот не появился / Фото cbn.com.ua

Местные жители также высказывали свое недовольство политиками и тем, как они относятся к начислению субсидий и пенсий. Также селяне уверены, что доверять власти они больше не смогут.

"То, что у людей нечем платить за коммунальные услуги, никого не интересует. Да, человек получил субсидию. Но кроме, как за газ заплатить, человеку надо еще как-то жить. "Нафтогаз", который сидит на шее у людей, откуда такие зарплаты у вас? Премьер-министр получает 100 тысяч, как так можно? Нечеловеческий тариф. Ну, не настолько же поднимать", - сказала жительница Субботцев на Кировоградщине Инна, которая приехала на встречу с депутатом.

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А житель Аджамки Сергей добавил, что селяне незаконно получают квитанции за газ, поскольку люди за свой счет подводили газопровод к своим домам. Поэтому руководство села планирует вернуться в Верховную Раду для отмены платы за распределение газа.

История о Брагаре, пенсионерке, собаке и коммуналке

Во время телефонного звонка в студию одного из телеканалов украинка поинтересовалась у политиков, как прожить на пенсию в 2 тысячи гривен, если за комуслуги надо платить еще больше. Гость студии Брагарь предложил пенсионерке продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку. После этого фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях.

Впоследствии выяснилось, что эта женщина – обычная селянка и собака у нее – далеко не элитной породы. При этом в Офисе Президента сообщили, что женщина получает субсидию и платит за газ и электроэнергию 300 – 350 гривен в месяц.

Заявление Брагаря вызвало возмущение в обществе. В партии "Слуга народа" заявили, что не поддерживают такую позицию депутата. Поэтому народному избраннику пришлось извиниться: Брагарь убеждал, что является новым человеком в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы.