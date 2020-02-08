Нардеп Брагар обіцяв приїхати до бабусі з собакою, але не з’явився: відео

Нардеп від партії "Слуга народу" Євген Брагар не приїхав на заплановану зустріч у село Аджамка на Кіровоградщині, хоча свої плани про візит політик підтвердив кілька разів. А тим часом на зустріч з Брагарем забралися жителі села і сама пенсіонерка Любов Колюча, якій нардеп радив продати собаку елітної породи, щоб сплатити за компослуги.

Коли жителі Аджамки зрозуміли, що Брагар вже на з’явиться, то взялися телефонувати йому. Народний обранець не відповідав, мовиться у сюжеті BBC.

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За словами сільської голови Аджамки Тетяни Зайченко, напередодні вона телефонувала Брагареві кілька разів і він обіцяв приїхати 8 лютого о 10:00. На відео видно, як голова села при журналістах набрала номер політика, але той на дзвінок не відповів. Зауважимо, що свої плани про візит до села Брагар напередодні озвучував і в розмові з журналістами.

Селяни, які сподівалися зустрітися зі "слугою народу", тримали в руках плакати з написами "Продай слугу – купи собаку", "Я люблю свою країну, люблю свою дружину, люблю свою собаку" ("люблю свою собаку" закреслено), "Де 4000$ для вчителів".

Дивіться відео з села Аджамка, куди там і не приїхав Брагар:

Зал сільського будинку культури був заповнений місцевими жителями, які сподівалися почути коментарі Брагара щодо раніше сказаного ним пенсіонерці. Сама ж пенсіонерка Любов Колюча припустила, що нардеп міг пропустити зустріч через якісь важливі причини. При цьому жінка зазначила, що все ж сподівалася на візит народного обранця.

Кілька днів тому дзвонив, просив вибачення, я пробачила. З оплатою газу трохи налагодилося,

– розповіла пенсіонерка.

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За даними CB News, депутатка сільради Наталія Іваніна висловила інший погляд щодо візиту Брагара. Вона запевнила, що ніхто не вірив у те, що нардеп приїде, а завдяки пресі місцеві жителі Аджамки можуть донести правду народу, "якому служать клани і Коломойський".



Жителі Аджарки зібралися на зустріч із Брагарем, а той не з'явився / Фото cbn.com.ua

Місцеві жителі також висловлювали своє невдоволення політиками і тим, як вони ставляться до нарахування субсидій та пенсій. Також селяни впевнені, що довіряти владі вони більше не зможуть.

"Те, що у людей немає чим платити за комунальні послуги, нікого не цікавить. Так, людина отримала субсидію. Але крім, як за газ заплатити, людині треба ще якось жити. "Нафтогаз", який сидить на шиї у людей, звідки такі зарплати у вас? Прем'єр-міністр отримує 100 тисяч, як так можна? Нелюдський тариф. Ну, не настільки ж піднімати", – сказала мешканка Суботців на Кіровоградщині Інна, яка приїхала на зустріч з депутатом.

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А житель Аджамки Сергій додав, що селяни незаконно отримують квитанції за газ, оскільки люди власним коштом розводили газопровід до своїх домівок. Тож керівництво села планує з вернутися до Верховної ради для скасування плати за розподіл газу.

Історія про Брагара, пенсіонерку, собаку і комуналку

Під час телефонного дзвінка у студію одного з телеканалів українка поцікавилась у політиків, як прожити на пенсію у 2 тисячі гривень, якщо за компослуги треба платити ще більше. Гість студії Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи" і заплатити за комуналку. Після цього фраза про собаку і комуналку стала вірусним мемом у соцмережах.

Згодом з’ясувалося, що ця жінка – звичайна селянка і собака в неї – далеко не елітної породи. При цьому в Офісі Президента повідомили, що жінка отримує субсидію і платить за газ та електроенергію 300 – 350 гривень на місяць.

Заява Брагара викликала обурення в суспільстві. У партії "Слуга народу" заявили, що не підтримують таку позицію депутата. Тож народному обранцеві довелося вибачитися: Брагар переконував, що є новою людиною у політиці та ще не навчився відповідати на чутливі питання.