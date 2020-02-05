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      Кива порадив українцям ловити горобців або продати нирку, щоб сплатити за комуналку: відео

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      Кива порадив ловити горобців для сплати за комуналку / Кадр з відео

      Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива жартома порадив українцям задля сплати за комунальні послуги не тільки продавати собак, а й ловити горобців та навіть продавати внутрішні органи.

      Журналістка запитала у Киви, на скільки, на його думку, пенсіонерці вистачить 3 собак, щоб оплачувати компослуги. Після цього журналістка попросила нардепа назвати лайфхак по оплаті за комуналку українцям з низьким доходом.

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      "Можна ще відловлювати горобців. По дахах бігати, ловити горобців і голубів, і продавати їх у цирк. Якщо чесно, якщо ви зовсім у боргах, можна продати печінку, нирку і безбідно жити півтора року", – розповів Кива в коментарі журналістці "Громадського".

      Дивіться відео, на якому Кива розповідає лайфхаки про сплату за комуналку:

      Що відомо про історію з комуналкою і собакою

      Скандал спалахнув після того, як під час телефонного дзвінка у студію одного з телеканалів українка поцікавилась у політиків, як прожити на пенсію у 2 тисячі гривень, якщо за компослуги треба платити ще більше. Гість студії нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи" і заплатити за комуналку. Після цього фраза про собаку і комуналку стала вірусним мемом у соцмережах.

      Згодом з’ясувалося, що ця жінка – звичайна селянка і собака в неї – далеко не елітної породи. При цьому в Офісі Президента повідомили, що жінка отримує субсидію і платить за газ та електроенергію 300 – 350 гривень на місяць.

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      Заява Брагара викликала обурення в суспільстві. У партії "Слуга народу" заявили, що не підтримують таку позицію депутата. Тож народному обранцеві довелося вибачитися: Брагар переконував, що є новою людиною у політиці та ще не навчився відповідати на чутливі питання.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Опозиційна платформа – За життя Новини України Новини політики Ілля Кива Комунальні послуги Світ тварин Курйозні новини Євгеній Брагар
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