Кива порадив українцям ловити горобців або продати нирку, щоб сплатити за комуналку: відео

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива жартома порадив українцям задля сплати за комунальні послуги не тільки продавати собак, а й ловити горобців та навіть продавати внутрішні органи.

Журналістка запитала у Киви, на скільки, на його думку, пенсіонерці вистачить 3 собак, щоб оплачувати компослуги. Після цього журналістка попросила нардепа назвати лайфхак по оплаті за комуналку українцям з низьким доходом.

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"Можна ще відловлювати горобців. По дахах бігати, ловити горобців і голубів, і продавати їх у цирк. Якщо чесно, якщо ви зовсім у боргах, можна продати печінку, нирку і безбідно жити півтора року", – розповів Кива в коментарі журналістці "Громадського".

Дивіться відео, на якому Кива розповідає лайфхаки про сплату за комуналку:

Що відомо про історію з комуналкою і собакою

Скандал спалахнув після того, як під час телефонного дзвінка у студію одного з телеканалів українка поцікавилась у політиків, як прожити на пенсію у 2 тисячі гривень, якщо за компослуги треба платити ще більше. Гість студії нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи" і заплатити за комуналку. Після цього фраза про собаку і комуналку стала вірусним мемом у соцмережах.

Згодом з’ясувалося, що ця жінка – звичайна селянка і собака в неї – далеко не елітної породи. При цьому в Офісі Президента повідомили, що жінка отримує субсидію і платить за газ та електроенергію 300 – 350 гривень на місяць.

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Заява Брагара викликала обурення в суспільстві. У партії "Слуга народу" заявили, що не підтримують таку позицію депутата. Тож народному обранцеві довелося вибачитися: Брагар переконував, що є новою людиною у політиці та ще не навчився відповідати на чутливі питання.