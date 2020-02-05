11:19
5 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: РПЦ изобрела вакцину против коронавируса. Якутия убежит от Путина
      Вєсті Кремля
      22:01, 4 февраля
      Вести.UA: бомбардировка азовским коронавирусом. Неприкосновенность ОПЗЖопцев
      Вєсті.UA
      22:31, 4 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Кива посоветовал украинцам ловить воробьев или продать почку, чтобы оплатить коммуналку: видео

      152 Читати новину українською
      Кива посоветовал ловить Воробьев для оплаты за коммуналку / Кадр с видео

      Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в шутку посоветовал украинцам для оплаты за коммунальные услуги не только продавать собак, а и ловить воробьев и даже продавать внутренние органы.

      Журналистка спросила у Кивы, на сколько, по его мнению, пенсионерке хватит 3 собак, чтобы оплачивать коммунуслуги. После этого журналистка попросила нардепа назвать лайфхак по оплате за коммуналку украинцам с низким доходом.

      Читайте также: Депутата, который предлагал продать собаку и оплатить коммуналку, хотят лишить мандата

      "Можно еще отлавливать воробьев. По крышам бегать, ловить воробьев и голубей, и продавать их в цирк. Если честно, если вы совсем в долгах, можно продать печень, почку и безбедно жить полтора года", – рассказал Кива в комментарии журналисту "Громадського".

      Смотрите видео, в котором Кива рассказывает лайфхаки об уплате за коммуналку:

      Что известно об истории с коммуналкой и собакой

      Скандал вспыхнул после того, как во время телефонного звонка в студию одного из телеканалов украинка поинтересовалась у политиков, как прожить на пенсию в 2 тысячи гривен, если за коммунуслуги нужно платить еще больше. Гость студии нардеп от "Слуги народа" Брагарь Евгений предложил пенсионерке продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку. После этого фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях.

      Впоследствии выяснилось, что эта женщина – обычная селянка и собака у нее – далеко не элитной породы. При этом в Офисе Президента сообщили, что женщина получает субсидию и платит за газ и электроэнергию 300-350 гривен в месяц.

      Читайте также: Скандальный "слуга" Брагарь считает, что патриотическое кино не стоит финансирования

      Заявление Брагаря вызвало возмущение в обществе. В партии "Слуга народа" заявили, что не поддерживают такую позицию депутата. Поэтому народному избраннику пришлось извиниться: Брагарь убеждал, что является новым человеком в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы.

      В каких продуктах есть селен: перечень
      сегодня
      8061
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Евгений Брагар Курьезные новости Мир животных Коммунальные услуги Илья Кива
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:13 Убойный месяц в исполнении "слуг"
      Леонід Швець 375
      сегодня , 07:15 До сих пор не могу наесться, боюсь общаться с людьми: откровенное интервью с экс-пленником (18+)
      Олексій Печій 1102
      30 января , 17:50 Красивые и успешные: пятерка самых привлекательных покеристок мира – фото
      545
      3 февраля , 10:00 Почему жить в Батуми лучше, чем в Барселоне: преимущества инвестиций в недвижимость в Грузии
      2090
      сегодня , 07:01 Пенсии в Украине: кому может не хватить денег и что делать
      Юлія Поскробок 1120
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук