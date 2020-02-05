Кива посоветовал украинцам ловить воробьев или продать почку, чтобы оплатить коммуналку: видео

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в шутку посоветовал украинцам для оплаты за коммунальные услуги не только продавать собак, а и ловить воробьев и даже продавать внутренние органы.

Журналистка спросила у Кивы, на сколько, по его мнению, пенсионерке хватит 3 собак, чтобы оплачивать коммунуслуги. После этого журналистка попросила нардепа назвать лайфхак по оплате за коммуналку украинцам с низким доходом.

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"Можно еще отлавливать воробьев. По крышам бегать, ловить воробьев и голубей, и продавать их в цирк. Если честно, если вы совсем в долгах, можно продать печень, почку и безбедно жить полтора года", – рассказал Кива в комментарии журналисту "Громадського".

Смотрите видео, в котором Кива рассказывает лайфхаки об уплате за коммуналку:

Что известно об истории с коммуналкой и собакой

Скандал вспыхнул после того, как во время телефонного звонка в студию одного из телеканалов украинка поинтересовалась у политиков, как прожить на пенсию в 2 тысячи гривен, если за коммунуслуги нужно платить еще больше. Гость студии нардеп от "Слуги народа" Брагарь Евгений предложил пенсионерке продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку. После этого фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях.

Впоследствии выяснилось, что эта женщина – обычная селянка и собака у нее – далеко не элитной породы. При этом в Офисе Президента сообщили, что женщина получает субсидию и платит за газ и электроэнергию 300-350 гривен в месяц.

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Заявление Брагаря вызвало возмущение в обществе. В партии "Слуга народа" заявили, что не поддерживают такую позицию депутата. Поэтому народному избраннику пришлось извиниться: Брагарь убеждал, что является новым человеком в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы.