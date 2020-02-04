Президент Зеленський доручив уряду розібратися з оплатою комуналки пенсіонеркою, якій депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар радив продати собаку. Про результати повідомили в Офісі Президента: мовляв, жінка отримує субсидію і платить за газ та електроенергію 300 – 350 гривень на місяць.

Про це говорила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів увечері 3 лютого в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

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Ковалів розповіла, що відомо ОП про ситуацію, яка сталася з одним із депутатів "Слуги народу": у п’ятницю, 31 січня, Євгеній Брагар в ефірі одного з телеканалів радив пенсіонерці продати собаку та заплатити за газ.

Перш за все, я хочу вибачитися від нас усіх за такі необачні слова депутата. Ще у п’ятницю президент доручив уряду розібратись із конкретним питанням пані Любові (Любов Колюча – 24 канал) із Кіровоградської області,

– зазначила Ковалів.

І додала, що у понеділок, 3 лютого, Офіс Президента отримав від уряду інформацію про те, скільки платить домогосподарство пенсіонерки за комунальні послуги, і про субсидії, які воно отримує.

Ця сім'я уже з початку опалювального сезону (з жовтня 2019 року – 24 канал) отримала монетизовану субсидію у розмірі трошки більшому за 3,5 тисячі гривень. Це, у середньому, дозволило цій сім’ї платити не більше, ніж 300 – 350 гривень на місяць за комунальні послуги (мовилося про газ і електроенергію – 24 канал),

– пояснила представниця ОП.

В ОП вважають, що це хороший приклад того, як субсидія допомагає економити гроші. А щоб платити ще менше за газ у таких господарствах, як у пенсіонерки Колючої, треба зменшити його споживання – за допомогою програм енергоефективності та заміни котлів.

Що відомо про скандал з депутатом Брагарем, комуналкою і собакою

У студію одного з телеканалів зателефонувала жінка. Вона запитала політиків, як прожити на пенсію у 2 тисячі гривень, якщо за комунальні послуги треба платити ще більше.

Гостем студії був нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар. Він запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи" і заплатити за комуналку.

До слова, Брагар уже встиг потрапити в один скандал раніше: про Брагара і позов до суду на волонтерок, які просили в автобусі вимкнути російський серіал – читайте у матеріалі 24 каналу.

Заява Брагара викликала хвилю обурення серед українців. У партії "Слуга народу" одразу сказали, що не підтримують таку позицію депутата. Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук від імені керівництва фракції вибачилася за слова депутата.

Згодом і сам Брагар зробив заяву: мовляв, він є новою людиною у політиці та ще не навчився відповідати на чутливі питання. Політик каже, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями.

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