Депутат виставив на аукціон "собаку", а гроші віддасть пенсіонерці, яку образив Брагар

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура вирішив допомогти пенсіонерці, якій його колега Євген Брагар порадив продати собаку, щоб заплатити за комуналку. Він виставив на аукціон собаку – іграшкову таксу "Копійочку", а отримані гроші передасть ображеній пенсіонерці.

Він закликав своїх колег депутатів, інших політиків та підприємців долучитися до такого аукціону. Про це Качура розповів у коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради.

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Я хочу зібрати гроші, а потім передати цій пенсіонерці. Щоб вона могла заплатити за комунальні послуги не лише за один місяць, а до кінця року. Я вже запропонував Брагару, щоб він купив. Якщо з аукціона не куплять, то я йому обов'язково подарую,

– розповів нардеп.

Раніше у своєму фейсбуці Олександр Качура навіть опублікував фото "Копійочки". Він розповів, що стартовою ціною лоту є 500 гривень, а кожен наступний крок – мінімум 100 гривень.



Такса "Копійочка", яку продає депутат Качура / фото з фейсбуку

Що відомо про скандальну заяву Брагаря: