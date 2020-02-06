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      Депутат виставив на аукціон "собаку", а гроші віддасть пенсіонерці, яку образив Брагар

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      Качура виставив на аукціон іграшкову таксу, щоб допомогти пенсіонерці / колаж 24 каналу

      Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура вирішив допомогти пенсіонерці, якій його колега Євген Брагар порадив продати собаку, щоб заплатити за комуналку. Він виставив на аукціон собаку – іграшкову таксу "Копійочку", а отримані гроші передасть ображеній пенсіонерці.

      Він закликав своїх колег депутатів, інших політиків та підприємців долучитися до такого аукціону. Про це Качура розповів у коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради.

      Цікаво: З'явились фото "елітного" Шаріка, якого пенсіонерка мала продати за комуналку

      Я хочу зібрати гроші, а потім передати цій пенсіонерці. Щоб вона могла заплатити за комунальні послуги не лише за один місяць, а до кінця року. Я вже запропонував Брагару, щоб він купив. Якщо з аукціона не куплять, то я йому обов'язково подарую,
      – розповів нардеп.

      Раніше у своєму фейсбуці Олександр Качура навіть опублікував фото "Копійочки". Він розповів, що стартовою ціною лоту є 500 гривень, а кожен наступний крок – мінімум 100 гривень.

      депутат продає собаку, собака за комуналку
      Такса "Копійочка", яку продає депутат Качура / фото з фейсбуку

      Що відомо про скандальну заяву Брагаря:

      • 1 лютого у студію одного з телеканалів зателефонувала жінка і запитала політиків, як їй прожити на пенсію розміром у 2 тисячі гривень при високих цінах на комунальні послуги.
      • Гостем студії був скандальний нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар. У відповідь на питання пенсіонерки він запропонував їй продати собаку "елітної породи" і заплатити за комуналку.
      • Ця заява викликала хвилю обурення серед українців. У партії "Слуга народу" одразу сказали, що не підтримують позицію Брагаря і просять вибачення за його слова. У фракції також наголосили – завданням їх команди є підвищення рівня життя людей.
      • Після шквалу критики нардеп і сам зробив нову заяву. Він зауважив, що є новою людиною у політиці і ще не навчився відповідати на чутливі питання. Політик додав, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями.
      • Водночас пенсіонерку така зухвалість молодого політика обурила. Вона навіть порадила, аби той "продав власні мізки", а не її собаку.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Курйозні новини Новини політики Комунальні послуги Верховна Рада Слуга народу Євгеній Брагар
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