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      Депутат выставил на аукцион "собаку", а деньги отдаст пенсионерке, которую обидел Брагарь

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      Качура выставил на аукцион игрушечную таксу, чтобы помочь пенсионерке / Коллаж 24 канала

      Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура решил помочь пенсионерке, которой его коллега Евгений Брагарь посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. Он выставил на аукцион собаку, игрушечную таксу "Копеечку", а полученные деньги передаст обиженной пенсионерке.

      Он призвал своих коллег депутатов, других политиков и предпринимателей приобщиться к такому аукциону. Об этом Качура рассказал в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады.

      Интересно: Появились фото "элитного" Шарика, которого пенсионерка должна была продать за коммуналку

      Я хочу собрать деньги, а потом передать этой пенсионерке. Чтобы она могла заплатить за коммунальные услуги не только за один месяц, а до конца года. Я уже предложил Брагарю, чтобы он купил. Если с аукциона не купят, то я ему обязательно подарю,
      – рассказал нардеп.

      Ранее в своем фейсбуке Александр Качура даже опубликовал фото "Копеечки". Он рассказал, что стартовой ценой лота являются 500 гривен, а каждый следующий шаг – минимум 100 гривен.

      депутат продає собаку, собака за комуналку
      Такса "Копеечка", которую продает депутат Качура / Фото из фейсбука

      Что известно о скандальном заявлении Брагаря:

      • 1 февраля в студию одного из телеканалов позвонила женщина и спросила политиков, как ей прожить на пенсию размером в 2 тысячи гривен при высоких ценах на коммунальные услуги.
      • Гостем студии был скандальный нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь. В ответ на вопрос пенсионерки он предложил ей продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку.
      • Это заявление вызвало волну возмущения среди украинцев. В партии "Слуга народа" сразу сказали, что не поддерживают позицию Брагаря и просят прощения за его слова. Во фракции также отметили – задачей их команды является повышение уровня жизни людей.
      • После шквала критики нардеп и сам сделал новое заявление. Он отметил, что является новым человеком в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Политик добавил, что не имел целью кого-то обидеть, хотел только обратить внимание на случаи, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями.
      • В то же время пенсионерку такая дерзость молодого политика возмутила. Она даже посоветовала, чтобы тот "продал собственные мозги", а не ее собаку.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Курьезные новости Коммунальные услуги Евгений Брагар Слуга народа
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