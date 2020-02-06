Депутат выставил на аукцион "собаку", а деньги отдаст пенсионерке, которую обидел Брагарь

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура решил помочь пенсионерке, которой его коллега Евгений Брагарь посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. Он выставил на аукцион собаку, игрушечную таксу "Копеечку", а полученные деньги передаст обиженной пенсионерке.

Он призвал своих коллег депутатов, других политиков и предпринимателей приобщиться к такому аукциону. Об этом Качура рассказал в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады.

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Я хочу собрать деньги, а потом передать этой пенсионерке. Чтобы она могла заплатить за коммунальные услуги не только за один месяц, а до конца года. Я уже предложил Брагарю, чтобы он купил. Если с аукциона не купят, то я ему обязательно подарю,

– рассказал нардеп.

Ранее в своем фейсбуке Александр Качура даже опубликовал фото "Копеечки". Он рассказал, что стартовой ценой лота являются 500 гривен, а каждый следующий шаг – минимум 100 гривен.



Такса "Копеечка", которую продает депутат Качура / Фото из фейсбука

Что известно о скандальном заявлении Брагаря: