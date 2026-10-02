Брат Орбана пытался организовать перехват еще одного денежного конвоя Украины в Австрии

Младший брат бывшего премьер-министра Венгрии Арон Орбан пытался вовлечь австрийского бизнесмена в перехват нового конвоя с деньгами для Украины. Предприниматель отказался от предложения и передал информацию о переписке спецслужбам Австрии.

Подробности сообщает венгерское издание 444 .

Как брат Орбана хотел перехватить инкассаторов?

Арон Орбан связался с австрийским бизнесменом Чонгором Ласловари-Томой 26 марта, примерно за две недели до парламентских выборов в Венгрии.

В переписке брат экс-политика спросил собеседника о возможности задержания транспорта с деньгами, который следовал через территорию Австрии.

Инициатор схемы уточнил, что речь идет о новом инкассаторском грузе, а не о машинах, остановленных венгерскими силовиками в начале марта. Для успешной операции он предлагал познакомить бизнесмена с человеком, располагавшим точными данными о времени и маршруте следования автомобиля.

Спецслужбы Австрии получили доказательства попытки перехвата

Чонгор Ласловари-Тома категорически отказался участвовать в сомнительной афере. О полученных сообщениях он немедленно сообщил австрийским спецслужбам, руководству Австрийской народной партии, а также передал материалы адвокату Лоранту Горвату, который защищал интересы украинских инкассаторов.

Предприниматель также отметил, что брат бывшего главы правительства Венгрии и ранее обращался к нему с противоправными предложениями, в частности, касающимися закупки военного оборудования.

Журналисты подтвердили, что телефонный номер принадлежит Арону Орбану, однако ни он, ни его брат Виктор Орбан не ответили на официальные запросы о комментариях.

Скандал с задержанием средств "Ощадбанка" в Венгрии

Как уже сообщалось, в ночь на 6 марта венгерский антитеррористический центр " TEK задержал на трассе М5 два бронированных автомобиля "Ощадбанка"" с 40 миллионами долларов, 35 миллионами евро и 9 килограммами золота.

Семерых украинских инкассаторов после допроса выдворили из страны, а изъятые ценности Будапешт удерживал более двух месяцев.

Деньги и драгоценности вернули "Ощадбанку" только 6 мая, после поражения партии "Фидес" на выборах. Впоследствии Налоговая и таможенная служба Венгрии полностью прекратила уголовное дело в отношении украинцев из-за отсутствия состава преступления.