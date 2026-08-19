Об этом сообщил адвокат инкассаторов Лорант Горват, эту тему поднимали и ряд СМИ.

Что известно о закрытии дела?

По словам адвоката, следствие установило происхождение изъятых во время обыска наличных, золота и банкнот. Как выяснилось, они были частью межбанковской операции между Raiffeisen Bank International AG и Ощадбанком.

Происхождение средств и драгоценных металлов, а также их оплату "Ощадбанком" подтвердили документами.

В NAV пришли к выводу, что изъятое имущество не имеет преступного происхождения, при этом доказательств совершения других правонарушений, кроме первоначального подозрения в отмывании денег, не обнаружили.

Отмывания денег не было!

– написал Горват.

Как отреагировали в МИД?

О чем высказался глава МИД Украины Андрей Сибига по поводу закрытия дела? Он отметил, что эта история стала предупреждением для всех, кто делает ставку на антиукраинскую позицию ради внутренней выгоды, получает лишь политическое поражение и позор.

Это конец лжи Виктора Орбана, который можно было предвидеть,

– подчеркнул Сибига.

В то же время, по его словам, дело не должно ограничиться лишь публичным осуждением. Все, кто был причастен к фабрикации этого дела, незаконному задержанию украинских граждан и изъятию государственного имущества, должны понести ответственность.

Какова предыстория?

В ночь на 6 марта Министерство иностранных дел Украины сообщило о задержании в Венгрии инкассаторских автомобилей "Ощадбанка", которые перевозили валюту и ценности из Австрии. В машинах находились семь граждан Украины.

Национальный банк Украины тогда назвал действия венгерской стороны незаконным захватом инкассаторов и подчеркнул, что перевозка осуществлялась в соответствии с международными и таможенными правилами ЕС. По предварительной информации, инкассаторы перевозили около 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.