Про таке повідомив адвокат інкасаторів Лорант Горват, цю тему порушувала й низка ЗМІ.

Що відомо про закриття справи?

За словами адвоката, слідство встановило походження вилучених під час обшуку готівки, золота та банкнот. Як з'ясувалося, вони були частиною міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та Ощадбанком.

Походження коштів і дорогоцінних металів, а також їхню оплату Ощадбанком підтвердили документами.

У NAV дійшли висновку, що вилучене майно не має злочинного походження, при цьому, доказів вчинення інших правопорушень, окрім початкової підозри у відмиванні грошей, не виявили.

Відмивання грошей не відбувалося!,

– написав Горват.

Як відреагували в МЗС?

Щодо закриття справи висловився очільник МЗС України Андрій Сибіга. Він зазначив, що ця історія стала попередженням, для всіх, хто робить ставку на антиукраїнську позицію заради внутрішньої вигоди, отримує лише політичну поразку й ганьбу.

Це кінець брехні Віктора Орбана, який можна було передбачити,

– наголосив Сибіга.

Водночас, за його словами, справа не повинна обмежитися лише публічним осудом. Усі, хто був причетний до фабрикації цієї справи, незаконного затримання українських громадян і державного майна, мають понести відповідальність.

Яка передісторія?

У ніч на 6 березня Міністерство закордонних справ України повідомило про затримання в Угорщині інкасаторських автомобілів Ощадбанку, які перевозили валюту та цінності з Австрії. У машинах перебували семеро громадян України.

Національний банк України тоді назвав дії угорської сторони незаконним захопленням інкасаторів і наголосив, що перевезення здійснювалося відповідно до міжнародних та митних правил ЄС. За попередньою інформацією, інкасатори перевозили близько 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.