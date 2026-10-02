Подробиці повідомляє угорське видання 444.

Як брат Орбана хотів перехопити інкасаторів?

Арон Орбан зв'язався з австрійським бізнесменом Чонгором Ласловарі-Томою 26 березня, приблизно за два тижні до парламентських виборів в Угорщині.

У листуванні брат експолітика запитав співрозмовника про можливість затримання транспорту з грошима, який прямував через територію Австрії.

Ініціатор схеми уточнив, що йдеться про новий інкасаторський вантаж, а не про машини, зупинені угорськими силовиками на початку березня. Для успішної операції він пропонував звести бізнесмена з людиною, яка володіла точними даними про час і маршрут пересування автомобіля.

Спецслужби Австрії отримали докази спроби перехоплення

Чонгор Ласловарі-Тома категорично відмовився брати участь у сумнівній афері. Про отримані повідомлення він негайно сповістив австрійські спецслужби, керівництво Австрійської народної партії, а також передав матеріали адвокату Лоранту Горвату, який захищав інтереси українських інкасаторів.

Підприємець також зазначив, що брат колишнього очільника уряду Угорщини й раніше звертався до нього з протиправними пропозиціями, зокрема щодо закупівлі військового обладнання.

Журналісти підтвердили належність телефонного номера Арону Орбану, однак ані він, ані його брат Віктор Орбан на офіційні запити про коментарі не відповіли.

Скандал із затриманням коштів Ощадбанку в Угорщині

Як уже повідомлялося, у ніч на 6 березня угорський антитерористичний центр TEK затримав на трасі М5 два броньовані автомобілі Ощадбанку з 40 мільйонами доларів, 35 мільйонами євро та 9 кілограмами золота.

Сімку українських інкасаторів після допиту видворили з країни, а вилучені цінності Будапешт утримував понад два місяці.

Гроші та дорогоцінності повернули Ощадбанку лише 6 травня, після поразки партії Фідес на виборах. Згодом Податкова та митна служба Угорщини повністю закрила кримінальне провадження проти українців через відсутність складу злочину.