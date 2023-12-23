Братья Кличко заказали для защитников Авдеевки партию из ста дронов
В Киев прибыла следующая партия FPV-дронов, которые братья Кличко приобрели для защитников Авдеевки. Эти 100 беспилотников предназначаются для 53-й Отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что киевский бюджет регулярно выделяет средства на такие нужды.
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Дроны уже скоро поедут в ВСУ
Получили следующую партию FPV-дронов, заказывавшихся с братом Владимиром. 100 птиц оперативно отправятся в 53-ю бригаду под Авдеевку,
– написал Виталий Кличко в телеграмм-канале.
Мэр также сообщил, сколько средств из бюджета Киева в 2023 году потрачено на закупку дронов для военных.
Что касается помощи столичной общины. Отмечу, что из бюджета столицы в этом году на закупку дронов, по запросам ВСУ, Генштаба и Минобороны, город выделил 1 миллиард 550 миллионов гривен,
– отметил мэр Киева.
Ранее сообщалось, что 100 дронов, которые приобрели братья Кличко для защитников Авдеевки, уже получили бойцы 47 Отдельной механизированной бригады "Магура".