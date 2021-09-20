Брату скандального судьи Вовка объявили новое подозрение
Источник:НАБУ
Брату судьи Павла Вовка, а также экс-работнику Службы внешней разведки Украины и адвокату Юрию Зонтову сообщили о новом подозрении. Оно касается обмана в декларации.
Подозрение вручили детективы НАБУ и САП. Важно, что Зонтов уже имеет статус подозреваемого за подстрекание на предоставление взятки судьям ОАСК.
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Что не так с декларацией Зонтова
По версии следствия, Зонтов совместно с другим участником преступления обещал через голову ОАСК решить вопрос с одним из судей о положительном решении по делу.
За это просили 100 тысяч долларов. Предполагают, что подозреваемый является фактическим владельцем квартиры, где изъяли деньги. Однако эти сведения не указаны в его декларации за 2020 год. Наличность, которую там нашли детективы НАБУ, в декларации тоже не указана.
Подробнее о деле брата судьи Вовка
- В апреле НАБУ задержало адвокатов Донца и Зонтова на получении взятки, размером 100 тысяч долларов.
- Тогда же обыскали квартиру в Киеве на улице Джона Маккейна. Там обнаружили чуть ли не склад наличности: более 3 миллионов долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов и тому подобное.
- Официальной владелицей квартиры является Юлия Пхайко. Она рассказала детективу, что имела с братьями дружеские отношения. В 2018 году они попросили ее оформить на себя квартиру. Пхайко согласилась.
- 14 апреля ВАКС наложил арест на имущество подозреваемых. Зонтов находится под стражей.