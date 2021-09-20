Брату скандального судьи Вовка объявили новое подозрение

Брату судьи Павла Вовка, а также экс-работнику Службы внешней разведки Украины и адвокату Юрию Зонтову сообщили о новом подозрении. Оно касается обмана в декларации.

Подозрение вручили детективы НАБУ и САП. Важно, что Зонтов уже имеет статус подозреваемого за подстрекание на предоставление взятки судьям ОАСК.

Важно Из кабинета Вовка могли по телефону координировать влияние на судей КСУ, – журналист

Что не так с декларацией Зонтова

По версии следствия, Зонтов совместно с другим участником преступления обещал через голову ОАСК решить вопрос с одним из судей о положительном решении по делу.

За это просили 100 тысяч долларов. Предполагают, что подозреваемый является фактическим владельцем квартиры, где изъяли деньги. Однако эти сведения не указаны в его декларации за 2020 год. Наличность, которую там нашли детективы НАБУ, в декларации тоже не указана.

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