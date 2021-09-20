Підозру вручили детективи НАБУ та САП. Важливо, що Зонтов вже має статус підозрюваного щодо підбурення на надання хабаря суддям ОАСК.

Важливо З кабінету Вовка могли телефоном координувати вплив на суддів КСУ, – журналіст

Що не так з декларацією Зонтова

За версією слідства, Зонтов спільно з іншим учасником злочину обіцяв через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів про позитивне рішення у справі.

За це просили 100 тисяч доларів. Припускають, що підозрюваний є фактичним власником квартири, де вилучили гроші. Однак ці відомості не вказані в його декларації за 2020 рік. Готівка, яку там знайшли детективи НАБУ, у декларації теж незазначена.

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