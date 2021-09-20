Підозру вручили детективи НАБУ та САП. Важливо, що Зонтов вже має статус підозрюваного щодо підбурення на надання хабаря суддям ОАСК.
Важливо З кабінету Вовка могли телефоном координувати вплив на суддів КСУ, – журналіст
Що не так з декларацією Зонтова
За версією слідства, Зонтов спільно з іншим учасником злочину обіцяв через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів про позитивне рішення у справі.
За це просили 100 тисяч доларів. Припускають, що підозрюваний є фактичним власником квартири, де вилучили гроші. Однак ці відомості не вказані в його декларації за 2020 рік. Готівка, яку там знайшли детективи НАБУ, у декларації теж незазначена.
Детальніше про справу брата судді Вовка
- У квітні НАБУ затримало адвокатів Донця і Зонтова на отриманні хабаря, розміром 100 тисяч доларів.
- Тоді ж обшукали квартиру у Києві на вулиці Джона Маккейна. Там виявили ледь не склад готівки: понад 3 мільйони доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів тощо.
- Офіційною власницею квартири є Юлія Пхайко. Вона розповіла детектива, що мала з братами дружні стосунки. У 2018 році вони попросили її оформити на себе помешкання. Пхайко погодилась.
- 14 квітня ВАКС наклав арешт на майно підозрюваних. Зонтов перебуває під вартою.