"Братушки" из глубин России: кто именно обстреливает Днепропетровскую область

Российские оккупанты продолжают беспощадно обстреливать Украину. В ночь на 13 июня в Днепропетровской области захватчики в очередной раз били по жилым кварталам.

Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Кривого Рога. Он отметил, что в результате российских обстрелов по Днепропетровской области погиб 1 человек, еще 5 получили ранения.

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Жертвы обстрелов

По словам журналиста, кафиры обстреливают Днепропетровщину из реактивных систем залпового огня "Ураган". В то же время изверги используют запрещенные всеми международными конвенциями кассетные боеприпасы.

Было много попаданий в гражданские многоэтажки и частные дома. В результате этих обстрелов погиб 1 человек. Еще 5 мирных жителей получили ранения,

– рассказал корреспондент.

Как он отметил, враг продолжает тактику дальнобойных обстрелов гражданских районов, поселений и социальной инфраструктуры. В частности, юг Днепропетровской области захватчики обстреливают из глубины Херсонской области, которую они временно оккупировали.

Гатят по гражданским объектам

Журналист отметил, что в социальных сетях есть пропагандистские видео, где показано, как с севера Херсонской области кафиры готовят по свободной территории Украины именно реактивными системами залпового огня "Ураган". Однако в таких лживых сюжетах захватчики подчеркивают, что "работают исключительно по военной инфраструктуре".

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Как отметил журналист, российские кафиры обстреливают именно гражданские объекты. В то же время ни одной военной инфраструктуры на юге Днепропетровской области и в помине нет.

Азиатские "освободители"

Все эти "освободители", лупящие с дальнобойных "Ураганов", не славянского облика. Это еще одно подтверждение слов тех людей, которые выходят из оккупированной Херсонщины, что у них очень много так называемых "братушек" азиатского типа – буряты, якуты и другие из глубин России.

– заметил корреспондент.

Он отметил, что захватчики активизируют обстрелы Днепропетровщины тогда, когда у Вооруженных Сил Украины есть продвижение на фронте. Тогда российские изверги под вечер или ночью подло и коварно стреляют этими дальнобойными "Ураганами" по Днепропетровщине.

Журналист рассказал, кто обстреливает Днепропетровскую область: смотрите видео



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