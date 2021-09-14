В Бразилии разбился легкомоторный самолет: погибли 7 человек

В штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии разбился легкомоторный самолет. Авиакатастрофа унесла жизни 7 человек.

Трагедия произошла во вторник, 14 сентября. Местные правоохранители уже начали расследование. Они будут выяснять причины катастрофы.

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Местные СМИ сообщили, что 5 из 7 погибших были членами одной семьи. Записи на камерах наблюдения в районе, где произошла авария, свидетельствуют о том, что самолет упал в лесном массиве. После удара о землю он взорвался, вспыхнул пожар.

По данным спасательных служб, на борту воздушного судна находились 7 человек: 2 пилота и 5 пассажиров. Они умерли на месте катастрофы. Личности погибших установить пока не удалось, ведь их тела очень обуглены.

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