В Бразилии разбился легкомоторный самолет: погибли 7 человек
Источник:La Patilla
В штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии разбился легкомоторный самолет. Авиакатастрофа унесла жизни 7 человек.
Трагедия произошла во вторник, 14 сентября. Местные правоохранители уже начали расследование. Они будут выяснять причины катастрофы.
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Местные СМИ сообщили, что 5 из 7 погибших были членами одной семьи. Записи на камерах наблюдения в районе, где произошла авария, свидетельствуют о том, что самолет упал в лесном массиве. После удара о землю он взорвался, вспыхнул пожар.
По данным спасательных служб, на борту воздушного судна находились 7 человек: 2 пилота и 5 пассажиров. Они умерли на месте катастрофы. Личности погибших установить пока не удалось, ведь их тела очень обуглены.
Смертельная авиакатастрофа у греческого острова
- Накануне у греческого острова Самос разбился другой легкомоторный самолет. В нем находился Хаим Герон – важный свидетель по делу Беньямина Нетаньяху. Это – бывший премьер-министр Израиля, которого подозревают в коррупции. Вместе с 69-летним Героном погибла и его жена.
- Авиакатастрофа произошла неподалеку от аэропорта. Известно, что незадолго до посадки пропала связь с диспетчерской башней. Об этом сразу сообщили спасателям. Впоследствии водолазы нашли тела погибших.