Трагедія сталася у вівторок, 14 вересня. Місцеві правоохоронці вже почали розслідування. Вони з'ясовуватимуть причини катастрофи.
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Місцеві ЗМІ повідомили, що 5 із 7 загиблих були членами однієї сім'ї. Записи на камерах спостереження у районі, де сталася аварія, свідчать про те, що літак впав у лісовому масиві. Після удару об землю він вибухнув, спалахнула пожежа.
За даними рятувальних служб, на борту повітряного судна перебували 7 людей: 2 пілоти й 5 пасажирів. Вони померли на місці катастрофи. Особи загиблих встановити наразі не вдалося, адже їхні тіла дуже обвуглені.
Смертельна авіатроща біля грецького острова
- Напередодні біля грецького острова Самос розбився інший легкомоторний літак. У ньому перебував Хаїм Герон – важливий свідок у справі Беньяміна Нетаньяху. Це – колишній прем'єр-міністр Ізраїлю, якого підозрюють у корупції. Разом із 69-річним Героном загинула і його дружина.
- Авіатроща сталася неподалік від аеропорту. Відомо, що незадовго до посадки пропав зв'язок з диспетчерською вежею. Про це одразу повідомили рятувальників. Згодом водолази знайшли тіла загиблих.