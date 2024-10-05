Бред, – реакция ОП на статью о гарантиях для Украины в обмен на оккупированные территории

5 октября 2024, 14:23
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Автор: Юлия Мурина

Накануне в Financial Times опубликовали статью, якобы Украине на предстоящих переговорах о мире предлагают принять участие в позиции Западной Германии в прошлом. Будто бы речь идет о сильных гарантиях безопасности, как членство в НАТО, "в обмен на контроль России над оккупированными территориями".

Источник 24 Канала в Офисе Президента заявил, что это бред. Подчеркнул, таких разговоров вообще нет.

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Реакция ОП на статью о якобы "гарантиях безопасности в обмен на территории"

В ОП подчеркнули, что Украина не торгует суверенитетом и территориями. Кроме того, заметили, что такого разговора, о котором написало издание, нет.

Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые точно не допускали бы расширения или повторения войны. Они даже дальнобойность боятся дать,
– отметил источник в Офисе Президента.

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Что этому предшествовало

  • Британская газета написала, что нашему государству якобы предлагают на предстоящих переговорах гарантии безопасности в обмен на оккупированные Россией украинские территории.
  • По данным издания, якобы речь идет о "молчаливом согласии" на то, что оккупированные территории должны быть возвращены дипломатическими путями в будущем.
  • Также журналисты отмечали, что Украина якобы должна определить военную оборонительную границу, а еще согласиться не размещать на постоянной основе войска или ядерное оружие на своей территории, если ей не угрожает нападение.