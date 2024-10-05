Бред, – реакция ОП на статью о гарантиях для Украины в обмен на оккупированные территории

Накануне в Financial Times опубликовали статью, якобы Украине на предстоящих переговорах о мире предлагают принять участие в позиции Западной Германии в прошлом. Будто бы речь идет о сильных гарантиях безопасности, как членство в НАТО, "в обмен на контроль России над оккупированными территориями".

Источник 24 Канала в Офисе Президента заявил, что это бред. Подчеркнул, таких разговоров вообще нет.

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Реакция ОП на статью о якобы "гарантиях безопасности в обмен на территории"

В ОП подчеркнули, что Украина не торгует суверенитетом и территориями. Кроме того, заметили, что такого разговора, о котором написало издание, нет.

Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые точно не допускали бы расширения или повторения войны. Они даже дальнобойность боятся дать,

– отметил источник в Офисе Президента.

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Что этому предшествовало