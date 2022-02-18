Брифинг Кабмина и СНБО относительно обострения на Донбассе: онлайн-трансляция

На Донбассе уже второй день фиксируют серьезное обострение. Боевики стреляют в детсады и школы, а оккупанты заявляют об "эвакуации" местных. Тревожную ситуацию обсудили представители Кабмина и СНБО.

С заявлениями вышли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Важно Боевики вас обманывают, – главнокомандующий ВСУ обратился к жителям оккупированных территорий

Никакого военного пути освобождения Донбасса быть не может

Украина не планирует наступление на Донбасс. Данилов подчеркнул, что никакого приказа о силовом освобождении оккупированных территорий нет.

Такие пути несли за собой многочисленные жертвы, поэтому Украина на это никогда не пойдет.

Боевики готовят провокации

Украина не исключает, что российские наемники могут пойти на серьезные провокации. Данилов предположил, что боевики даже могут взрывать автобусы, которыми будут эвакуировать людей в Россию.

Мы не можем сказать, что они (боевики – 24 канал) могут придумать: то ли взрывать ли автобусы, в которых будут передвигаться люди, которым предлагают переправиться в Ростов, то ли они будут взрывать дома,

– отметил Данилов.

Политик добавил, что Украина не имеет никакого отношения к этому.

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Смотрите онлайн-трансляцию брифинга СНБО и правительства:

Что происходит на Донбассе

Перемирие сорвано полностью

Пророссийские боевики 17 февраля полностью сорвали "тишину" на Донбассе. Всего за сутки вооруженные формирования России 60 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 43 раза применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Ранения получили двое украинских военных. Кроме того, ранили и двоих гражданских, поскольку боевики лупили в сторону домов мирных жителей. Обстреляли даже детсад в Станице Луганской и школу в Вербовке.

Сутки 18 февраля такие же неспокойные. По состоянию на 17:00 российские наемники аж 53 раза нарушили режим прекращения огня. Кроме того, они открыли огонь по колонне с гуманитарной помощью ООН на КПВВ "Счастье".

Эвакуация местных

18 февраля главари боевиков заявили якобы Украина планирует наступление на Донбасс. Из-за этого объявили об эвакуации местного населения в Россию, а именно в Ростовскую область.

В оккупированном Донецке люди паникуют, заработала сирена "гражданской обороны". У Путина готовы платить 10 тысяч рублей каждому "эвакуированному".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям оккупированных территорий, призвав их не верить боевикам. Он подчеркнул, что Украина никаких наступательных действий не планировала и не планирует.

Важно – Главари боевиков объявили эвакуацию из ОРДЛО | На эту минуту: