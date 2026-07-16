Брифинг Михаила Федорова: отчет о работе в Минобороны и причины отставки

Михаил Федоров выступил с публичным отчетом после отставки с поста министра обороны, перечислив основные достижения своей команды и 10 системных проблем ВСУ.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров провел подробный брифинг, на котором подвел итоги своей работы, представил архитектуру технологических изменений в секторе безопасности и откровенно назвал основные проблемы, сдерживающие развитие украинской армии. Публикуем ключевые тезисы и прямую речь экс-министра в формате подробной расшифровки.

Обратите внимание! Михаил Федоров подробно рассказал о пути от запуска первых сборов "Армии дронов" в 2022 году до создания системного рынка БПЛА, морских беспилотников и внедрения электронной системы "Е-Баланс". В то же время он открыто указал на 10 критических проблем в управлении войсками, среди которых: разрыв связи между бригадами и корпусами, ручное распределение ресурсов, бюрократический саботаж инициатив со стороны Генштаба и постоянная смена командующих. Федоров подтвердил, что ключевой причиной его отставки был конфликт с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским из-за блокирования реформ.

Какие итоги работы подвел Михаил Федоров?

Хотел бы сегодня кратко рассказать об итогах работы на посту министра обороны. На самом деле, моя работа в сфере обороны началась раньше, с началом полномасштабного вторжения в 22-м году. Вы помните историю со Старлинком, Илоном Маском, армией дронов и так далее. А моя работа в правительстве президента началась еще в 19-м году. И, наверное, я последний министр, первый министр из первого правительства, которого сегодня, вчера или позавчера уволили.

– Михаил Федоров.

Экс-министр подчеркнул, что в течение семи лет его команда верно служила идеям президента в едином коллективе. За это время не было никаких коррупционных скандалов или создания теневых схем, зато удалось создать цифровое государство, которое украинцы оценивают как одну из самых успешных реформ.

Мы запустили "Дия", "Мрия", лучший налоговый режим в Европе "Дия.Сити", вообще изменили налоговую систему для технологических компаний, затем эти компании, которые стали производить оружие, оборонные компании, перешли на этот режим. Мы строили телекоммуникации, пережили суровые зимы, у нас была связь, у нас было большое количество проблем, кибератак, но мы всегда строили цифровое государство. И далее, с 22-го года, мы начали заниматься уже войной, будучи на посту министра цифровой трансформации, этой нашей командой.

– Михаил Федоров.

Почему отчет получил название "Наша с вами история"?

По словам Федорова, пришло время откровенно поговорить с украинским обществом о проблемах, которые больше нельзя замалчивать. Представленный документ ранее видели лишь три человека – сам министр, его команда и президент.

Через месяц после начала моей работы в Министерстве обороны, когда мы начали проводить аудит, мы выявили ряд проблем, которые откровенно показали, что нужно изменить для того, чтобы мы могли достичь нашей цели – остановить врага. Сегодня мы уничтожаем врага на 95 % с помощью дронов, мы с вами защищаем наше небо с помощью дронов и внедряем множество различных технологических решений. И все началось с 2022 года, когда мы приняли беспрецедентное решение о повышении маржи для дроновых компаний и открытии рынка до 25%. Это одни из лучших условий для создания бизнеса в мире. Далее мы запустили United24 и первый сбор армии дронов.

– Михаил Федоров.

Впоследствии команда Федорова обеспечила финансирование и развитие морских дронов, которые начали успешно наносить удары по российскому флоту, закупку первых дертстрайков и спасение системы "Дельта", которая сегодня является лучшей электронной системой ведения войны. Также была создана система "Е-Баланс", позволяющая подразделениям заказывать дроны за электронные баллы.

Мы открыли рынок взрывчатых веществ, выделили почти миллиард грантов для частного сектора. Мы приняли решительное решение открыть рынок дронов-перехватчиков и начать их тестирование в боевом режиме на "Шахедах". Сегодня перехватчики сбивают 70–80–90 процентов "Шахедов", летящих на территорию нашей страны. Мы заключили контракты на 50 тысяч НРК – это рекордное количество.

– Михаил Федоров.

Отдельным критически важным решением в начале работы стало отключение "Старлинков" для российских военных после того, как над Киевом зафиксировали первый вражеский "Шахед" с этим оборудованием.

Мы поняли, что если мы сейчас не отключим "Старлинк" для россиян, то это обернется катастрофой. Это был наш первый разговор по видеосвязи. Илон сказал: "Я, окей, это сделаю". Благодаря цифровому государству через СНАПы и "Дию" было быстро зарегистрировано большое количество наших "Старлинков".

– Михаил Федоров.

Какие 10 главных проблем в Минобороны выявил аудит?

После первого месяца детального анализа процессов внутри оборонного ведомства команда Федорова выделила следующие системные проблемы:

Мы воюем на тактическом уровне, тогда как Россия всегда работает на оперативную глубину. Корпусная система работает не до конца. Есть успешные корпуса, а есть корпуса, где мы даже не знаем, сколько там бригад и что там происходит. Разрыв связей между бригадами и корпусами. Батальон вырывается из одной бригады и бросается в другую. В такой системе никто ни за что не отвечает. Постоянная смена командующих и командиров бригад. При такой организации невозможно что-либо прогнозировать и планировать. Снабжение не через корпуса. За последние 5 месяцев мы закупили дронов больше, чем за весь прошлый год, но большинство подразделений этого не почувствовали, потому что распределение ресурсов происходит в ручном режиме. Не лояльный – не получил. Изоляция и токсикация тех, кто развивается. Если человек что-то создает – его пытаются засунуть в бюрократию. Уничтожение человеческого капитала без анализа. Решения о том, кого укрепить, принимаются на основе лояльности, а не на основе данных. Блокировка инициатив и бюрократическая волокита. За 6 месяцев в Минобороны мы не смогли создать центры компетенции, потому что Генеральный штаб не подписывает структуру. Мы не смогли перевести даже пять человек в Министерство обороны из-за блокировки. Постоянная ложь и атаки со стороны СМИ.

Какие решения предлагались руководству государства?

Для выхода из кризиса президенту Украины были предложены кардинальные кадровые и структурные изменения. В частности, речь шла о смене Главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба для внедрения нового типа менеджмента и лидерства.

Нам нужен другой менеджмент, лидерство, работа с ИТ-специалистами и умными людьми. Нужно назначить сильных командиров корпусов, изменить концепцию применения пехоты (сначала воюют технологии, а потом вступает пехота), распределять все ресурсы через корпуса, открыть контролируемый экспорт и покончить с коррупцией при закупках.

– Михаил Федоров.

В чем заключается конфликт с Главнокомандующим Александром Сырским?

Михаил Федоров откровенно рассказал о взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ после того, как президент принял решение оставить его на должности.

Когда президент сказал, что не будет менять Сирского, я с этим решением полностью согласился и сказал, что буду учиться работать с ним. Но мы столкнулись с тем, что все инициативы, которые мы предлагаем, начали блокироваться. Сырский не готов лично, в глаза, открыто говорить о проблемах. Он готов ходить на встречи и придумывать, что кто-то заказал медийную кампанию против него, вместо того чтобы решать проблемы. И это привело к тому, что по сути он поставил ультиматум. Вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, он придумал, как расколоть страну.

– Михаил Федоров.

Экс-министр подчеркнул, что никогда не выдвигал ультиматумов вроде "или я, или Сырский", и признает исторические заслуги главнокомандующего в обороне Киева и Харьковской наступательной операции в 2022 году. Однако характер войны коренным образом изменился.

Мы не можем сказать, что недооцениваем его. Но война изменилась полностью. Дроны меняют архитектуру минимум четыре раза в год. Мы не можем опираться на то, что было тогда. Мы должны меняться. Президент предложил мне стать советником, найти другой путь и остаться в команде. Я отказался. У меня никогда не было цели стать министром или искать должности. Сегодня я просто хочу сказать правду. Мы не должны быть как россияне. Мы должны менять подходы. Моя задача – показать, что мы сделали, и предупредить о рисках, которые нас ждут.

– Михаил Федоров.