О контроле над ЗАЭС и когда можно вести переговоры с Россией: главное с брифинга Зеленского

Владимир Зеленский пообщался с журналистами во вторник, 22 апреля. Во время брифинга президент прокомментировал разговоры относительно ЗАЭС, членства Украины в НАТО и недавние заявления Вашингтона.

Что заявил Владимир Зеленский, как прокомментировал сообщение относительно предложений США – передает 24 Канал.

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