"Азов" запустил новую инициативу "Струм": как она поможет бойцам на фронте

Воины из 12 бригады НГУ "Азов" запустили новую инициативу "Струм". Это инструмент, который обеспечит азовцев на фронте постоянной финансовой поддержкой.

Это, свою очередь, поможет в более эффективном отражении атак врага. Об этом сообщили в бригаде "Азов".

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Почему инициатива "Струм" важна для "Азова"

В бригаде "Азов" объяснили, что инициатива "Струм" поможет бесперебойно обеспечивать финансированием военных на линии боевого соприкосновения.

Эта инициатива позволит бойцам "Азова":

Планировать свои действия на фронте заранее, ведь отсутствие недостатков того или иного оборудования позволяет подразделениям "Азова" увереннее планировать дальнейшие шаги;

Обеспечивать оперативную поддержку воинов в важнейшие моменты, без запуска сборов и ожидания их завершения;

Сконцентрироваться на главном – уничтожении врага на линии фронта.

Все средства, которые удастся собрать в рамках этой инициативы, пойдут на снаряжение для военных, автотранспорт, беспилотные аппараты, оптику, электронику и средства связи.

Как можно стать частью новой инициативы бригады

В бригаде "Азов" рассказали, что для того, чтобы стать частью новой инициативы "Струм" нужно:

Определить сумму для доната, регулярной помощи, которая станет ежемесячным перечислением на нужды "Азова".

Указать контактные данные и реквизиты. После подтверждения гражданин становится частью единой сети, усиливая бригаду регулярным взносом;

Военные отметили, что сумму и частоту платежей можно изменить когда угодно. Это же касается и временной или полной отмены подписки. Все перечисленные опции доступны в личном кабинете.

В "Азове" также призвали рассказать друзьям о "Струм" с помощью реферальной программы. Ведь каждый привлеченный донор – это усиление возможностей бригады.