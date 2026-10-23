"Должность штурмовика нужно заслужить": интервью бойца "Хартии" о подземной операции в Харьковской области и мифах о войске

Заместитель командира полка беспилотных систем "Лава" второго корпуса НГУ "Хартия" Андрей Романчук дал эксклюзивное интервью для YouTube-канала "24 Канал". Военный рассказал об уникальной подземной операции в Харьковской области, проблемах с мобилизацией и отношении к экономическому бронированию.

Украинские военные проводят сложные операции на фронте, однако проблемы мобилизации и денежного обеспечения остаются острыми. В то же время отдельные решения по бронированию могут изменить подход к укомплектованию войск.

Заместитель командира полка беспилотных систем "Лава" 2-го корпуса НГУ "Хартия" Андрей Романчук в эксклюзивном интервью для канала "Воин воли" рассказал об уникальной подземной операции в Харьковской области, проблемах мобилизации, отношении к экономическому бронированию, реальных выплатах штурмовикам, сообщает 24 Канал.

Подземная операция в Харьковской области: как готовили наступление

"Хартия" провела успешное контрнаступление в Харьковской области: Силы обороны продвинулись на 15 километров по подземным коммуникациям в тыл врага на Купянском направлении. Ваш полк принимал непосредственное участие в операции. Как долго длилась подготовка и какую роль сыграли технологии, в частности беспилотники?

Мы действительно гордимся тем, что операция удалась. Корпус будет постепенно информировать общество и СМИ о том, что удалось сделать и как именно это происходило. Шаг за шагом будем обнародовать новые подробности, ведь мы не хотим раскрывать врагу детали операции.

Могу сказать, что все началось с замысла командира корпуса. Фактически это была его идея, которую впоследствии детально проработали.

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Если объективно оценивать ситуацию с точки зрения военной тактики, то это очень неординарное решение, которое поначалу казалось нам сложным в реализации. Важную роль сыграла слаженная работа команды. Операция была чрезвычайно сложной, и впоследствии, когда появятся новые материалы, вы сможете лучше понять ее масштабы.

Мы рады, что слаженность команды, вера в общее дело, технологии, стремление уничтожить врага и новые идеи по применению технических средств позволили воплотить этот замысел в жизнь.

В то же время операция проходила параллельно с действиями наших собратьев из Третьего армейского корпуса. Мы работаем на другом участке фронта, который отличается ландшафтом, близостью к государственной границе и другими обстоятельствами.

Отметим, что речь идет об операции "Вивальди" – масштабном контрнаступлении Третьего армейского корпуса в Донецкой области, которое началось в мае. Украинские военные совместили механизированное наступление, удары по российской логистике и массовое применение беспилотников и наземных роботизированных комплексов. Это помогло дезорганизовать противника, нарушить его снабжение и освободить ряд населенных пунктов. Одним из ключевых результатов стало срывание планов российской армии по продвижению в направлении Донецкой области.

Учитывая эти особенности, именно такой вариант показался нам наиболее оптимальным для проведения операции. Ключевым элементом, конечно, была работа под землей, которую выполняли наши сослуживцы из 13-й бригады и полка "Рух", что входят в состав корпуса. Нашей задачей была поддержка с воздуха. Считаю, что все подразделения достойно справились с поставленными задачами.

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Разбронирование, ВПК и аутсорсинг для армии

Правительство рассматривает возможность уменьшить процент работников, подвергающихся бронированию, на предприятиях ВПК, энергетики и коммунальной сферы. Представители оборонной промышленности уже заявляют, что им не хватает кадров, а дополнительное разбронирование может еще больше затруднить работу. Как вы относитесь к этой идее? Действительно ли этот вопрос уже перезрел?

Мое отношение к этому вопросу двоякое. Прежде всего, мы не заинтересованы в том, чтобы у экономики и бизнеса возникали проблемы, с которыми они не смогут справиться. Мы в значительной степени зависим не только от помощи западных союзников и стран-партнеров, но и от украинского бизнеса, который играет ключевую роль в обеспечении Сил обороны, в частности средствами, которые сейчас производят и используют военные. Поэтому я не хотел бы, чтобы государство создавало дополнительные проблемы для таких предприятий.

В то же время мы часто посещаем производителей, прежде всего тех, кто изготавливает беспилотники, ведь это одно из крупнейших направлений украинского производства. Когда заходишь в один цех, потом в другой и анализируешь качество продукции, возникают определенные вопросы. Очень часто 80–90%, а иногда и все 100% работников там – молодые мужчины, которые могли бы служить пилотами, но вместо этого выполняют не слишком сложную работу по сборке изделий.

Возможно, это не совсем корректное замечание, но, на мой взгляд, в таких процессах можно было бы гораздо активнее привлекать женщин. Не должно быть так, что 90–100 % работников, собирающих компоненты, – молодые мужчины. Это не настолько сложная работа, и здесь есть возможности для изменений.

Впрочем, для военных принципиально важно, чтобы экономика работала, ведь от этого зависит поддержка фронта. Это касается и энергетики, и оборонно-промышленного комплекса.

Думаю, правительство должно найти сбалансированное решение. Однако решать эту проблему нужно комплексно. Например, часть функций, которые сейчас выполняют сами военные подразделения, можно передать частным компаниям на аутсорсинг.

Уточните, пожалуйста, о каких именно компаниях и функциях идет речь?

Сейчас воинские подразделения самостоятельно организуют работу многих служб. Это, в частности, закупки, юридическое сопровождение, аудит, логистика и другие направления. Часть этих функций можно передать частным компаниям, которые будут предоставлять соответствующие услуги военным подразделениям и получат бронирование.

Ведь некоторые специалисты, которые могли бы выполнять такую работу в качестве гражданских специалистов, вместо этого проходят ТЦК, базовую общевоенную подготовку (БЗВП) и лишь через несколько месяцев попадают в подразделения. При этом в качестве военнослужащих они нам не нужны.

Не уверен, что такую реформу реально внедрить во время военного положения, но значительную часть функций – разработку программного обеспечения, ИТ, юридическое сопровождение, аудит и логистику – можно передать частным компаниям. Они выполняли бы эти задачи для воинских подразделений. Второе направление – непосредственно снятие резервирования.

Необходимо провести категоризацию предприятий и определить, где действительно имеется избыток работников, бронированных для работы.

Оборонно-промышленный комплекс, на мой взгляд, должен быть среди последних сфер, где стоит сокращать бронирование. Третье направление – иной подход к военнослужащим, самовольно покинувшим часть (СОЧ). На мой взгляд, среди них есть несколько категорий.

Первая – те, кто уже находился на фронте, но в силу определенных обстоятельств, конфликтов или страха покинул часть. Это сложная категория, и каждую такую ситуацию нужно рассматривать отдельно.

Вторая – те, кто сбегает во время базовой общевойсковой подготовки, еще до попадания в боевое подразделение.

Третья – те, кто покидает службу на этапе между ТЦК и БЗВП. С этими людьми нужно разговаривать, объяснять им возможности и искать способы возвращения на службу.

В нашем полку беспилотных систем есть военнослужащие, которые вернулись после СОЧ. Поэтому я считаю, что государство может решить проблему нехватки людей, если будет действовать комплексно и использовать все доступные возможности.

Отношение военных к бронированию и мифы о мобилизации

Как бойцы относятся к бронированию в гражданской жизни? Возникает ли ощущение несправедливости, когда одни люди имеют бронирование, а другие уже несколько лет воюют? Например, когда видишь, что даже киевский цирк находится под защитой, и задумываешься, действительно ли это критически важная сфера.

Конечно, такие мысли возникают, ведь несколько лет на фронте – это непросто. Есть направления, где ситуация еще более напряженная, чем у нас, но и у нас она сложная. Когда общаешься с ребятами, особенно с теми, кто уже пятый год воюет, слышишь комментарии о несправедливости и определенном дисбалансе в обществе.

В то же время я бы не сказал, что в армии сейчас преобладает категоричное отношение к бронированию или новой волне мобилизации. Постепенно меняются подходы и мышление. Ты настроен выполнять боевые задачи, уничтожать врага и надеешься, что рано или поздно к тебе присоединятся другие люди. Конечно, хотелось бы, чтобы это происходило активнее.

Сейчас добровольный набор и мобилизация практически остановились, хотя в 2022, 2023 и даже в 2024 году активность была высокой. "Хартия" как корпус, а также наши подразделения, бригады и полки пользуются хорошим авторитетом. Мы соблюдаем обещания и обязательства перед добровольцами, которые приходят к нам.

Несмотря на это, уровень добровольного набора сейчас, к большому сожалению, крайне низок.

Встречали ли вы военных, которые перед мобилизацией боялись, что сразу после поступления в армию и прохождения БЗВП окажутся на передовой в пехоте? Могут ли именно такие мифы удерживать украинцев от добровольной мобилизации и выбора конкретной специальности?

Такие мифы существуют, и мы постоянно пытаемся их опровергать. Честно говоря, я не знаю, откуда они берутся. Например, когда ты попадаешь в полк беспилотных систем, а во время добровольной мобилизации шансы оказаться в таком подразделении особенно высоки, то можешь пройти специализированную подготовку на пилота – до или после мобилизации.

Далее проходишь все необходимые процедуры и присоединяешься к подразделению. Как в таком случае можно оказаться в пехоте? Я не понимаю, откуда взялся этот миф.

В "Хартии" вообще предусмотрен подход, согласно которому место в пехоте нужно заслужить. Ведь, как вы могли видеть во время операции "Велес" и других наших операций, в пехоте служат самые мотивированные, профессиональные и подготовленные бойцы, обладающие высокой стрессоустойчивостью. Поэтому истории о том, что человека забрали во Львове в ТЦК, а уже на следующий день он оказался на передовой в пехоте, мне кажутся российскими нарративами. Такого не существует.

Каждый мобилизованный проходит 58 дней базовой общевойсковой подготовки. Это обязательная процедура, ведь учебные центры нам не подчиняются, и мы не можем забрать оттуда человека раньше.

Более того, за направление военнослужащего в сектор боевых действий без надлежащей подготовки и БЗВП предусмотрена уголовная ответственность. У нас есть сослуживцы, которые проходят БЗВП и уже имеют определенную подготовку к гражданской жизни. Они были бы готовы сократить этот процесс, но это просто невозможно.

После возвращения с БЗВП человек проходит еще 14 дней адаптации непосредственно в подразделении, и только после этого начинается полноценная работа.

Мы всегда заинтересованы в том, чтобы максимально подготовить военнослужащего по всем параметрам.

Если это пилот, он не попадает на позиции сразу. Сначала постепенно входит в работу, обучается и приобретает опыт, ведь ему предстоит освоить беспилотники и научиться работать с этими средствами.

Прежде всего мы заботимся о жизни человека. Он также ценит собственную жизнь, может бояться, переживать и волноваться – это естественно. Чем лучше подготовлен военнослужащий, тем меньше риски для него или нее.

Демобилизация и острые вопросы об оплате бойцов

Военный с позывным "Офицер" говорил, что костяк войска сейчас составляют добровольцы, присоединившиеся в 2024 году. Те, кто пришел раньше, могут быть ранены или списаны по состоянию здоровья. В то же время этим бойцам уже пора расти и переходить на более высокие должности, но заменить их почти некому, ведь инициативных добровольцев практически нет. Действительно ли сейчас нет даже частичной демобилизации и насколько большая потребность в военных?

Трудно говорить о конкретных цифрах. Сегодня в Украине существенно изменился сам профиль добровольца. Теперь доброволец – это человек, который тем или иным образом попал в ТЦК, после чего с ним начинают общаться подразделения, в частности наши.

Мы объясняем, как все устроено, чего ожидать, и человек, уже понимая ситуацию, принимает этот жизненный вызов и присоединяется к армии. Наш полк "Лава" начинал работу как батальон беспилотных систем примерно год назад, а впоследствии очень быстро вырос до полка.

Все это время мы постоянно работаем с людьми, которые присоединяются к армии: общаемся, объясняем наши подходы и на собственном примере показываем, как все функционирует.

Честно говоря, я доволен результатами нашего полка "Лава" и в целом корпуса "Хартия", в частности тем, как нам удается общаться с людьми.

Конечно, бывают разные ситуации, но в целом мы довольны теми, кто к нам приходит. Надеюсь, что и сами военнослужащие довольны нашим отношением, подходами и результатами боевой работы.

Без лишнего пафоса: мы должны стоять и защищать государство от российских оккупантов. Не стоит питать иллюзий относительно возможного примирения, ведь эта война направлена на уничтожение украинцев. Если бы в 2022 году молодые парни и девушки, как и весь народ, не встали на защиту государства, последствия могли бы быть катастрофическими. Российские женщины ходили бы в театр во Львове в ночных рубашках, думая, что это дорогие платья. Мы не можем допустить повторения такого сценария.

У нас есть интересный лозунг: 100 лет назад мы воевали под Львовом, а сейчас воюем под Харьковом, значит, продвигаемся вперед.

Но сейчас война переживает очень тяжелый этап. Нам нужно сплотиться и дать отпор врагу. Уже это – большая победа для государства.

Как государство могло бы сделать мобилизацию более привлекательной? От военных нередко можно услышать, что на базовое денежное обеспечение в 20–30 тысяч гривен сложно содержать семью. К тому же люди беспокоятся, что будет в случае ранения. Возможно, государство недостаточно объясняет, какие выплаты, льготы и бесплатные услуги доступны военнослужащим?

Мне сложно однозначно ответить на этот вопрос, ведь я несколько иначе смотрю на эту ситуацию. Во-первых, во время войны мы, военные, не оказываем государству какую-то услугу. Мы защищаем свои семьи, собственность, жизнь, бизнес, территорию и историю. Поэтому я не мыслю в категориях того, что государство обязано обеспечить военных определенными материальными благами в обмен на их службу.

Когда война закончится и бывшие украинские военные будут выполнять миротворческие миссии на других континентах или в других странах, тогда можно будет обсуждать, насколько справедливо их материальное обеспечение. Но это уже вопрос моральной этики.

В то же время в вашем вопросе есть важный момент. Военные, выполняющие боевые задачи, получают не только 30 тысяч гривен. Государство урегулировало этот вопрос, и фактическое денежное обеспечение может быть значительно выше.

Базовая выплата составляет примерно 25 тысяч гривен, к которым добавляются 30, 50 или 100 тысяч гривен в зависимости от выполняемых боевых задач.

Штурмовики получают значительно больше. Денежное довольствие этой категории военнослужащих может составлять от 250 до 460 тысяч гривен. Именно поэтому я говорю, что должность штурмовика нужно заслужить.

Таким образом, в материальном плане государство создает условия для выполнения боевых задач. Важно также понимать, что в финансовом плане в этом помогают наши западные союзники и партнеры.

Кроме того, военные имеют иное материальное обеспечение – технику, оборудование и необходимые средства. Конечно, не все обеспечено на самом высоком уровне, но это позволяет работать. Поэтому, откровенно говоря, мы выполняем эту миссию не для кого-то, а прежде всего потому, что понимаем, от чего зависит наше будущее.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.