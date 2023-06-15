Только за минувшие сутки россияне потеряли на войне в Украине уже 580 единиц личного состава. Кроме того, уменьшается количество вражеской техники.
Смотрите также Это уже было не раз: вагнеровцы периодически сдают позиции минобороны России
Как ВСУ успешно ликвидируют врага
24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила накрывает минометным огнем и артиллерией позиции противника,
– объяснил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.
Он добавил: "Слава Украине и защитникам!"
Как наши военные успешно ликвидируют противника: смотрите видео
Потери врага: последние новости
- Представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов поздравил подразделения противовоздушной обороны с уничтожением 300-го российского вертолета – многоцелевого "аналоговнетного" вертолета Ка-52 "Аллигатор". Так, Россия потеряла в Украине уже ориентировочно в пять раз больше вертолетов, чем за две захватнические войны в Ичкерии.
- Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал 15 июня, что украинские защитники смогли уничтожить за сутки 59 единиц вражеской техники.
- Кроме того, наши мужественные бойцы на Таврическом направлении ликвидировали 34 российских военных, еще 85 – получили ранения, 5 – попали в плен.
Потери врага на 15 июня / Инфографика Генштаба ВСУ