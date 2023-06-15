Только за минувшие сутки россияне потеряли на войне в Украине уже 580 единиц личного состава. Кроме того, уменьшается количество вражеской техники.

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Как ВСУ успешно ликвидируют врага

24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила накрывает минометным огнем и артиллерией позиции противника,

– объяснил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.

Он добавил: "Слава Украине и защитникам!"

Как наши военные успешно ликвидируют противника: смотрите видео

Обратите внимание! 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила входит в Сухопутные войска ВСУ и базируется в городе Яворов Львовской области.

Потери врага: последние новости

Представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов поздравил подразделения противовоздушной обороны с уничтожением 300-го российского вертолета – многоцелевого "аналоговнетного" вертолета Ка-52 "Аллигатор". Так, Россия потеряла в Украине уже ориентировочно в пять раз больше вертолетов, чем за две захватнические войны в Ичкерии.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал 15 июня, что украинские защитники смогли уничтожить за сутки 59 единиц вражеской техники.

Кроме того, наши мужественные бойцы на Таврическом направлении ликвидировали 34 российских военных, еще 85 – получили ранения, 5 – попали в плен.



Потери врага на 15 июня / Инфографика Генштаба ВСУ