Тільки за минулу добу росіяни втратили на війні в Україні вже 580 одиниць особового складу. Окрім того, зменшується кількість ворожої техніки.

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Як ЗСУ успішно ліквідовують ворога

24 окрема механізована бригада імені короля Данила накриває мінометним вогнем та артилерією позиції противника,

– пояснив Головнокомандувач Збройних Сил України.

Він додав: "Слава Україні та захисникам!".

Як наші військові успішно ліквідовують противника: дивіться відео

Зверніть увагу! 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила належить до Сухопутних військ ЗСУ та базується у місті Яворів Львівської області.

Втрати ворога: останні новини

Представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов привітав підрозділи протиповітряної оборони зі знищенням 300-того російського вертольота – багатоцільового "аналоговнєтного" вертольота Ка-52 "Алігатор". Так, Росія втратила в Україні вже орієнтовно у п'ять разів більше вертольотів, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів 15 червня, що українські захисники змогли знищити за одну добу 59 одиниць ворожої техніки.

Окрім того, наші мужні бійці на Таврійському напрямку ліквідували 34 російських військових, ще 85 – зазнали поранень, 5 – потрапили в полон.



Втрати ворога станом на 15 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ