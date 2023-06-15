Тільки за минулу добу росіяни втратили на війні в Україні вже 580 одиниць особового складу. Окрім того, зменшується кількість ворожої техніки.
Дивіться також Це вже було не раз: вагнерівці періодично здають позиції міноборони Росії
Як ЗСУ успішно ліквідовують ворога
24 окрема механізована бригада імені короля Данила накриває мінометним вогнем та артилерією позиції противника,
– пояснив Головнокомандувач Збройних Сил України.
Він додав: "Слава Україні та захисникам!".
Як наші військові успішно ліквідовують противника: дивіться відео
Втрати ворога: останні новини
- Представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов привітав підрозділи протиповітряної оборони зі знищенням 300-того російського вертольота – багатоцільового "аналоговнєтного" вертольота Ка-52 "Алігатор". Так, Росія втратила в Україні вже орієнтовно у п'ять разів більше вертольотів, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії.
- Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів 15 червня, що українські захисники змогли знищити за одну добу 59 одиниць ворожої техніки.
- Окрім того, наші мужні бійці на Таврійському напрямку ліквідували 34 російських військових, ще 85 – зазнали поранень, 5 – потрапили в полон.
Втрати ворога станом на 15 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ