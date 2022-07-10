Королевская бригада уничтожила 15 российских танков и БМП: момент попал на видео

Отдельная механизированная бригада имени короля Даниила ликвидировала многие вражеские техники. Украинские воины уничтожили 15 российских танков и БМП.

Достойный отпор врагу дали артиллеристы бригады. Они сначала остановили оккупантов, а затем уничтожили их. Об этом стало известно 9 июля.

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ВСУ ликвидировали 15 танков и БМП россиян

Такого успеха украинские защитники добились в Луганской области.

Артиллеристы Королевской бригады разбивают колонну русских оккупантов. На видео – полтора десятка российских танков и БМП в Луганской области, которых накрывает наша бригада. Эту колонну сначала остановили, а в дальнейшем уничтожили,

– говорится в сообщении.

Как Королевская бригада уничтожила вражескую технику: смотрите видео

Последние новости об успехе ВСУ

В Херсонской области 9 июля вражеская ДРГ пыталась прорваться в районе Ольгиного в Херсонской области. Однако украинские военные дали им отпор. Еще одну российскую диверсионно-разведывательную группу украинские военные остановили возле Петровки Харьковщины. Ее ВСУ полностью разбили.

Украинские зенитчики сбили три вражеских беспилотника. Один зенитный ракетный полк сбили 8 июля, еще два – 9 июля. Интересно, что последнее "приземление" вражеских БПЛА совершил офицер зенитного ракетного полка, празднующего День рождения. Он только в этом году окончил высшее военное учебное заведение.

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