Бригада терробороны нашла маячки-трекеры в гуманитарной помощи

Тероборона обнаружила маячки-трекеры в гуманитарной помощи. Людей призывают внимательно осматривать все багажы.

Как только вы заметили маячки, их следует сразу уничтожать. Об этом сообщило командование медицинских сил ВСУ.

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Убедительная просьба, внимательно осматривать любую гуманитраную помощь. При обнаружении таких маячков разбивайте их молотком и сжигайте,

– говорится в сообщении.

Маячки-трекеры наводят врага на цель. Они маленького размера, но их все равно следует научиться замечать.

Маячок, который нашла тероборона / Фото Командование медицинских сил ВСУ

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