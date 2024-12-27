Министерство иностранных дел России сообщило, что по меньшей мере девять стран станут партнерами блока БРИКС с 1 января 2025 года. Также есть государства, которым прислали приглашение.

Соответствующую информацию относительно такого "пополнения" обнародовали в пятницу, 27 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Кто станет партнером БРИКС

Согласно заявлению российского ведомства, уже в начале 2025 года Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан станут партнерами БРИКС. Еще по меньшей мере 4 страны, по данным пропагандистов, получили приглашение стать партнерами БРИКС.

Такой статус означает, что вышеупомянутые государства работают над тем, чтобы впоследствии стать полноправными членами блока. Напомним, что незадолго до заявления российского МИД одна из вышеупомянутых стран уже приняла приглашение Москвы стать партнером так называемого альянса.

Что такое БРИКС

Это международный альянс, который объединил крупнейшие по площади и населению страны с развивающимися экономиками,. Акроним БРИКС имеет англоязычный аналог BRICS, содержащий первые буквы названий стран Brazil, Russia, India, China, South Africa.

Такое решение, как сообщили недавно СМИ, приняли в Таиланде, поскольку так считают это важным шагом на пути присоединения к объединению в качестве полноправного члена в будущем. Ранее страна также получила приглашение от России по этому поводу.